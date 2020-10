Ragni around the world: il 24 ottobre in arrivo un nuovo video

La tappa più recente del progetto “La Pietra del Sud”

La richiodatura della falesia di Stilo sulle montagne della Calabria

LECCO – Eccoci ad un nuovo appuntamento con “Ragni around the world” il programma che prevede la messa in onda a cadenza mensile, sul canale Youtube dei Ragni di Lecco, dei film che raccontano le avventure dei Maglioni Rossi sulle montagne più belle e difficili del mondo.

Sabato 24 ottobre il nostro tour cinematografico farà tappa fra le montagne della Calabria, per seguire le tracce dei Ragni che si sono dedicati alla “riscoperta” e alla richiodatura della bella falesia situata nel territorio del paesino di Stilo.

“A fine 2019, infatti, il progetto “La Pietra del Sud” – il viaggio dei Ragni fra le meravigliose falesie dell’Italia Meridionale – ha segnato una tappa memorabile, quella che ci ha portato nel territorio di Stilo dove, dopo avere preso contatto con i ‘local’, Simone Pedeferri, Luca Schiera, Luca Passini, Simone Tentori e Maurizio Tasca, si sono dedicati alla richiodatura e alla sistemazione di una bellissima grotta, che ora è pronta per regalare ai climber soddisfazioni e ghisa in abbondanza… In questo nuovo episodio del progetto ‘La Pietra del Sud’ siamo stati accompagnati da Michele Caminati, che, in veste di regista e operatore video, ha realizzato il documentario dedicato a questa piccola grande avventura in terra calabrese”.

QUESTO IL LINK DOVE, DA SABATO 24 OTTOBRE ALLE ORE 21, POTRETE VISUALIZZARE IL FILM