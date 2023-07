Mandello. Grigna e Australia: ‘Terre Selvagge’ si incontrano al Rifugio Elisa

Mostra Abo-Art in quota, a cura del pittore mandellese Gerardo Gaddi

L’inaugurazione il week-end del 22-23 luglio, a 1515 metri d’altezza

MANDELLO – Da una parte l’arida e rossa Australia, dall’altra i verdeggianti versanti della Grigna, attorniati dalla nuda roccia. Mondi entrambi per certi versi inesplorati, sicuramente spigolosi e selvaggi. Due luoghi che sulla cartina non potrebbero essere più distanti, ma che la mano di Gerardo Gaddi unirà al Rifugio Elisa con la mostra ‘Terre Selvagge’, inaugurata nel week-end del 22-23 luglio.

Esposti quadri legati alla pittura aborigena, l’Abo-Art, ispirata ad antiche leggende della creazione, agli animali-totem, rappresentati attraverso semplici grafismi ripetuti. Pittore mandellese, Gaddi, conosciuto in paese, ha scelto di liberare questo estro creativo dopo aver visitato alla Triennale di Milano la Mostra di Sally Gabori – Mirdidingkingathi Juwarnda. Esperienza che ha risvegliato in lui il ricordo del viaggio fatto in ‘The Land Down Under’ nel lontano 1993. Fu molto colpito, in quell’occasione, dal legame ancestrale che legava i nativi aborigeni alla natura.

Un po’ come Gerardo si trova unito al Rifugio Elisa, capanna a 1515 metri di proprietà del Cai Grigne (che patrocina l’iniziativa) e gestita da Elena Cosmo (lo staff del Rifugio ha collaborato e collaborerà attivamente alla mostra) scelta come spazio espositivo, immerso in un contesto naturale che conserva un fascino incontaminato, ancora lontano dai tracciati più battuti, proprio come tanti luoghi impervi dell’Australia.

Da sabato 22 luglio i quadri risulteranno regolarmente esposti, e lo saranno fino al 6 agosto, ma l’evento d’inaugurazione ufficiale si terrà il giorno successivo, domenica 23: “Ci sarà un concerto – fa sapere Cosmo – con chitarra e voce di Marco Belcastro. Mentre suonerà, sarà realizzato un quadro dal vivo”. Aspettiamoci un concentrato di natura, arte e musica, nel segno di due mondi solo apparentemente opposti.

