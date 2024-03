Maurizio Folini racconta la sua esperienza in Himalaya, serata a Mandello

L’evento sarà il 22 marzo all’Oratorio del Sacro Cuore

Prenotazione obbligatoria entro il 20 marzo

MANDELLO DEL LARIO – L’Oratorio del Sacro Cuore di Mandello del Lario ospiterà l’evento “I Laghi Sacri” ed “Elisoccorso Himalaya” organizzato da Oscar Ongania, Maurizio Folini & Amici.

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo dalle ore 18:30 con apericena e alle ore 20:30 con proiezione video film sul viaggio in Nepal del dicembre 2023.

Alla serata parteciperà il valtellinese Maurizio Folini “Il pilota degli ottomila” e grande alpinista che racconterà le sue esperienze in Himalaya. Il ricavato della serata sarà utilizzato per la costruzione del rifugio “Mandell Bass” nella Rubi Valley in Nepal.