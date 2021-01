Civate, esercitazione a sorpresa per i tecnici del Soccorso Alpino

La Stazione del Triangolo Lariano impegnata in un’esercitazione per recuperare due escursionisti caduti in un canale

Una ventina tra tecnici e volontari impegnati nella zona di San Pietro al Monte

CIVATE – Nei giorni scorsi, alcune Stazioni della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino (Triangolo Lariano e Varese) hanno messo in campo esercitazioni mirate per gli interventi di soccorso svolti nel periodo invernale.

La stazione del Triangolo Lariano ha organizzato una simulazione a sorpresa: una ventina di soccorritori sono stati attivati, proprio come accade durante un’operazione reale, per un ipotetico allertamento nella zona di San Pietro al Monte, nel comune di Civate.

A causa della neve, due persone erano cadute in un canale impervio. I tecnici sono andati sul posto, hanno calato due sanitari del Cnsas e con la tecnica del contrappeso li hanno portati fuori dal canalone. È seguito il trasporto con la barella fino all’ambulanza.

Proprio come può avvenire durante un intervento, in quel momento stava nevicando e quindi le condizioni meteorologiche non ottimali rendevano ancora più complessa la movimentazione delle persone e degli infortunati.