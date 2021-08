Obbligatoria la prenotazione per pranzo e cena

“Grazie alla disponibilità dei nostri turnisti volontari”

VALMADRERA – Rifugio Sev aperto tutti i giorni dal 4 al 29 agosto anche se rimane sospeso il pernottamento. Lo ha fatto sapere la Società Escursionisti Valmadreresi che ha avvisato gli utenti come sia obbligatoria la prenotazione per il pranzo o la cena direttamente al cellulare del rifugio 338 5063747 (cellulare attivo nei giorni di apertura del rifugio) in quanto la sala da pranzo ha capienza ridotta.

L’ingresso in rifugio è consentito rispettando tutte le norme anticontagio in vigore mantenendo il distanziamento e indossando obbligatoriamente la mascherina (se arrivi accaldato e sudato cerca di fermarti un attimo fuori prima di entrare nel rispetto degli altri), in ingresso sarà anche presente la colonnina igienizzante per le mani.

“Chiediamo a tutti di evitare qualsiasi tipo di assembramento nella zona bar a ridosso dell’apertura della sala da pranzo, confidando nella fattiva collaborazione e senso di responsabilità di tutti”.

Nella sala ristorante a partire dal 6 agosto sarà possibile accedere solo se si è in possesso di: