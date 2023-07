Chiuso per ristrutturazione il bivacco in cima al Due Mani

La comunicazione arriva dal presidente del Cai Ballabio, Marco Anemoli

“Malridotto dalla poca attenzione dei frequentatori e dalla maleducazione di qualche avventore”

BALLABIO – Un mese fa il presidente del Cai Ballabio, Marco Anemoli, aveva documentato la situazione in cui versava il bivacco Locatelli, Milani, Scaioli in cima al monte Due Mani, trovato in uno stato pietoso.

Oggi la comunicazione della “chiusura temporanea” per consentire i lavori di ristrutturazione. “Da oggi, sabato, 15 luglio, il Bivacco Locatelli, Milani, Scaioli sito sulla vetta del Monte Due Mani è chiuso temporaneamente in attesa che vengano fatti i lavori di ristrutturazione”.

Le cause che hanno reso necessari i lavori e la relativa chiusura, le aveva fornite lo stesso presidente Anemoli in una precedente comunicazione: “La poca attenzione dei frequentatori che lasciano la porta aperta favorendo le capre che i proprietari lasciano libere al pascolo senza nessun controllo e la maleducazione di qualche avventore, senza alcun rispetto delle cose altrui hanno ridotto il bivacco Locatelli in uno stato indecoroso. Una situazione che si ripresenta periodicamente e non più gestibile soprattutto sotto l’aspetto igienico”.

Bivacco chiuso quindi, fino alla fine dei lavori di ristrutturazione, il cui inizio non è stato ancora comunicato.