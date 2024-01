Conclusi gli interventi sulla strada Barzio – Piani di Bobbio

Portato a termine il progetto avviato nel 2019 per migliorare la viabilità sulla agro silvo pastorale

La strada è più sicura e fruibile anche dal punto di vista turistico e sportivo

BARZIO – Sono terminati i lavori sulle VASP (viabilità agro silvo pastorali) che conducono ai Piani di Bobbio. Il progetto avviato nel 2019 è stato concluso grazie all’utilizzo delle risorse comunali, degli introiti raccolti dai permessi di transito e anche tramite finanziamenti della Comunità Montana e del Ministero.

“Grazie a questi lavori sono state modificate anche delle pendenze rendendo il tracciato più sicuro in particolar modo nel periodo invernale – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -. L’Amministrazione ha individuato insieme alle attività commerciali di Bobbio, che maggiormente usufruiscono della strada, i tratti che necessitavano di interventi più urgenti. Ovviamente è una Vasp e avrà sempre bisogno di manutenzione, anche solo per usura o eventi atmosferici. Si spera in un futuro di intercettare altri finanziamenti per poter operare anche in altri punti. Dopo questi lavori sicuramente la pista è più fruibile e percorribile anche da escursionisti e sportivi. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno impegnato il loro tempo per parte di questi interventi”.