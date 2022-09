Fino ad oggi solo una parte del territorio faceva parte della strategia nazionale per le “Aree interne”

“Colta la necessità della nostra comunità di lavorare in modo omogeneo per promuovere lo sviluppo economico e creare sistema”

BARZIO – “Grazie al lavoro svolto con Regione Lombardia tutta la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è entrata a far parte della nuova strategia nazionale per le ‘Aree interne 2021-2027’ ed in particolare nell’ambito della ‘Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario’ che fino ad ora comprendeva solo una porzione del nostro territorio”.

Lo ha fatto sapere la stessa Comunità Montana guidata dal presidente Fabio Canepari. I comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Pasturo, Perledo, Primaluna e Varenna che fino ad oggi risultavano esclusi dalla strategia nazionale per rilanciare i territori marginalizzati ora ne fanno parte.

“Importante risultato ottenuto per il nostro territorio grazie a Regione Lombardia che ha colto la necessità della nostra comunità di lavorare in modo omogeneo su tutto il territorio per promuovere lo sviluppo economico e creare sistema per una crescita sociale ed economica puntando sulla sostenibilità, sulla green economy e sulla transizione digitale. Un particolare ringraziamento all’assessore regionale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – Massimo Sertori, al sottosegretario con delega allo sport – Antonio Rossi e ai Consiglieri Regionali – Mauro Piazza e Antonello Formenti, per la continua attenzione al territorio della nostra Comunità Montana”.