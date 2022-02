Pallamano, riconoscimento per Leonardo Colombo del Salumificio Riva Molteno

MOLTENO – Un premio come miglior marcatore del torneo nazionale under 19 di pallamano. E’ quanto ha ricevuto Leonardo Colombo, moltenese doc, prima della sfida tra il Molteno ed il Vigevano under 15. L’importante riconoscimento è stato consegnato dal consigliere federale Marcello Visconti a Leonardo, miglior marcatore (39 reti) al torneo nazionale under 19 di pallamano, che si è tenuto l’anno scorso a Chieti. In quella occasione, il Molteno aveva concluso secondo nel girone, dietro a Cassano Magnago, precedendo i siciliani dell’Halikada ed il team vicentino del Malo. Il team moltenese è sceso in campo, di seguito, contro la squadra toscana del Tavarnelle (vincendo ai tiri di rigore), perdendo poi contro Pressano la finale per il 5^-6^ posto. In quell’occasione Leonardo Colombo si mise in evidenza sotto ogni punto di vista, realizzando delle reti di grande fattura. Un elemento, quindi, fondamentale per quella formazione, con Colombo che riuscì, a 17 anni, a debuttare anche serie A Beretta. Un riconoscimento meritato per Leonardo che ha commentato: “Questo premio mi rende orgoglioso e significa che sto facendo le cose giuste e quello che chiedono i nostri tecnici. Mi ricordo, ritornando a Chieti, che sono stati i miei compagni di squadra a darmi la notizia. Stavano guardano la finale in streaming ed è uscita la notizia. Non ero consapevole di essere stato il miglior realizzatore del torneo. E’ stato emozionante”. Ed è proprio ai compagni che si rivolge Leo: “I risultati, i riconoscimenti, si ottengono grazie alla squadra. Per il Molteno si trattava della prima finale nazionale, ed abbiamo ottenuto qualcosa di importante. Un sesto posto inaspettato, con un Molteno che ha saputo tener testa a grandi squadre. Ci tengo a ringraziare anche il nostro tecnico Esteban Alonso, che ci ha seguito, e ci segue in B, i nostri sponsor, lo staff tecnico e dirigenziale del Salumificio Riva Molteno”.

Quanto agli obiettivi per la stagione: “Mi impegno molto per imparare, per crescere ed essere una pedina importante per la pallamano Molteno. Con l’arrivo del nuovo allenatore, ho fatto un po’ fatica ad ingranare, a mettere in atto i nuovi schemi, e tenere testa ai ritmi che ci impone questo campionato. Ma il Molteno è sul pezzo- conclude Leo- come penso di esserlo anch’io. Ci stiamo preparando alla grande per conquistare ancora la massima categoria”.