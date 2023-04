Airuno: approvati Dups e bilancio con soli quattro voti

Nuova palestra e centro di raccolta rifiuti ancora al centro della discussione

Il nuovo gruppo consiliare si astiene mentre la “storica” minoranza vota contro ai documenti programmatici dell’amministrazione Milani, “sempre più isolata”

AIRUNO – Nuova palestra e centro di raccolta rifiuti ancora al centro del dibattito politico airunese. L’altra sera, giovedì, il consiglio comunale si è riunito per discutere la nota di aggiornamento al Dups e il bilancio di previsione 2023, argomenti che hanno mostrato, una volta ancora di più, la frattura che si è venuta a creare in questi mesi tra l’attuale maggioranza, ormai ridotta ai tre esponenti della Giunta e al consigliere Enrico Riva, il nuovo gruppo Airuno al centro, capitanato da Bruno Ferrario e formato da altri 3 consiglieri usciti dalla maggioranza e l’opposizione di Airuno Aizurro Progetto Comune.

Avaro di sorprese e di colpi di scena, il consiglio si è concluso con l’approvazione del bilancio di previsione 2023 con i 4 voti favorevoli della maggioranza, l’astensione del gruppo di Ferrario e il voto contrario di quello guidato da Lavelli.

L’astensione di Airuno Aizurro al centro

Simili, in alcuni punti, le argomentazioni. Ferrario ha infatti spiegato, senza celare un certo rammarico, come non sia ancora chiara la “direzione la Giunta intenda percorrere in merito al rinnovo della convenzione con Brivio per la condivisione del Centro di raccolta rifiuti. Unica soluzione, a nostro avviso, percorribile”. Non solo. Il capogruppo di Airuno Aizurro al Centro ha evidenziato anche la mancanza “sia di fondi stanziati sia di un avvio di progettazione di un Palazzetto dello Sport, struttura che potremmo anche condividere coi Comuni confinanti”. A far storcere ancora di più il naso al consigliere che fino a qualche mese fa aveva la delega allo Sport (rimessa al sindaco proprio per protesta sull’immobilismo sul tema palestra) il mutuo di 90mila euro acceso per la sostituzione dei teli dei campi del Centro Tempo Libero”.

Ferrario ha altresì rimarcato con favore l’accoglimento della “nostra proposta, fatta la scorsa estate durante diversi incontri e protocollata lo scorso febbraio, di applicare uno sconto del servizio mensa per le famiglie con più figli. Si è dovuti arrivare con la costituzione di un nuovo gruppo per essere finalmente ascoltati. Meglio tardi che mai”.

Il voto contrario di Airuno Aizurro Progetto Comune

Ed è proprio alla nascita del nuovo gruppo che si è allacciato Gianfranco Lavelli, dai banchi contrapposti di minoranza, ricordando come “l’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Milani non ha più la maggioranza all’interno del Consiglio. Già questo è ragione più che sufficiente per esprimere il nostro voto contrario”.

Ma Lavelli non si è tirato indietro dall’argomentare il proprio no, evidenziando l’eliminazione dal Dups, del progetto palestra e la presenza di quello del Crd. Stigmatizzata anche l’assenza di una menzione in merito all’entrata nel Parco di Montevecchia e del Curone e criticata la scelta di restare da soli con la Polizia locale senza confluire nel corpo intercomunale di Olgiate-Calco-Brivio. “La scelta politica di questa amministrazione è sempre più orientata verso la chiusura e l’isolamento dal resto del territorio al quale da sempre la comunità di Airuno appartiene”.

La “difesa” della maggioranza

Argomentazioni di fatto rigettate dal capogruppo di maggioranza Riva che ha voluto sottolineare la capacità della Giunta, nonostante gli anni difficili caratterizzati da pandemia e conflitto russo-ucraino, di non aumentare le tasse mantenendo così invariate le aliquote. “Sul fronte della sicurezza abbiamo implementato il sistema di videosorveglianza, promosso pattugliamenti serali, partecipato al progetto sovra comunale denominato “Stazioni Sicure” e siglato una convenzione per il “mutuo soccorso” tra le polizie locali del territorio per interventi in caso di urgenze o necessità di supporto. Sul piano delle Opere Pubbliche, in particolare, abbiamo dato priorità a quelle opere che rientrano nell’ambito della sostenibilità e dell’efficientamento energetico della rigenerazione urbana”.

Riva ha poi evidenziato gli interventi promossi nell’ambito della scuola e della cura degli immobili comunali, con interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, efficientamento energetico e manutenzione dei tre plessi comunali”.

Durante l’illustrazione della nota di aggiornamento al Dups l’assessore al Bilancio Adriana Rossi ha parlato di un bilancio in equilibrio, sottolineando la previsione di incassi maggiori per 200mila euro dovuti agli accertamenti Imu da realizzare tramite una ditta esterna a cui verrà appaltato il servizio volto a creare una banca dati online. Previsti anche 80mila euro in più come entrate extratributarie frutto di sanzioni.

Parlando del sociale, ha evidenziato l’incremento delle spesa, passata dai 366mila euro del 2022 ai 426mila previsti per il 2023 rimarcando anche l’arrivo di una nuova assistente sociale in servizio da metà marzo per 16 ore a settimana.

Il collega Claudio Rossi ha invece illustrato gli interventi sul fronte delle opere pubbliche citando i lavori per la realizzazione dei campi da padel al Ctl, il mutuo da 90mila euro acceso per la sostituzione dei teli al Ctl e i 500mila euro ricevuti per la rigenerazione urbana della piazza di Aizurro, di via Kennedy e del Municipio.

In apertura di consiglio è stato inoltre effettuato un prelievo dal fondo di riserva pari a 5.640 euro per opporsi in giudizio a seguito di una sanzione da 22mila euro elevata a una ditta di autotrasporti per diverse contravvenzioni effettuate nel 2021.

Il comandante Enrico Badon, presente in sala anche per i saluti visto che a metà mese lascerà Airuno, ha precisato come nel frattempo la causa sia stata vinta.