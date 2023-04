Calolziocorte BeneComune, i nomi della lista a sostegno di Sonia Mazzoleni

Nella squadra l’ex sindaco (2013-18) Cesare Valsecchi con gli ex assessori Cola, de’ Flumeri e Valsecchi

La presentazione della lista è in programma lunedì 17 aprile

CALOLZIOCORTE – Dopo Diego Colosimo (Cambia Calolzio) e Marco Ghezzi (Centrodestra per Calolzio), anche la candidata sindaco Sonia Mazzoleni del gruppo Calolziocorte BeneComune ha svelato i nomi della sua lista. Accanto a Sonia Mazzoleni, dal gruppo di opposizione Cittadini Uniti per Calolziocorte, ritroviamo Cesare Valsecchi (ex sindaco 2013-2018) e Paolo Cola. Tra i volti dell’amministrazione targata Cesare Valsecchi anche gli ex assessori Wilna de’ Flumeri e Luca Giovanni Valsecchi. La squadra si presenterà lunedì 17 aprile alle 18, ancora da confermare il luogo.

I candidati della lista Calolziocorte BeneComune