Da regione 250.000 euro per le rotonde di via Digione e piazza Manzoni

Le due opere miglioreranno l’accessibilità allo stadio comunale “Rigamonti-Ceppi”

Approvato l’Accordo Locale, Piazza: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso a luglio con il Comune”

LECCO – La Giunta lombarda ha aderito e approvato, oggi, la proposta di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell’accessibilità dello stadio comunale di Lecco “Rigamonti-Ceppi”.

Gli interventi

L’Accordo prevede la realizzazione delle seguenti opere viabilistiche:

riqualificazione dell’intersezione via Digione – viale Dante mediante realizzazione di un sistema a rotatoria;

mediante realizzazione di un sistema a rotatoria; riqualificazione dell’intersezione di piazza Manzoni mediante realizzazione di un’sistema a rotatoria.

Risorse e cronoprogramma

L’insieme degli interventi proposti comporta una spesa complessiva di 500.000 euro, di cui 250.000 euro a carico di Regione Lombardia, pari al 50% dell’importo complessivo del costo delle opere previste. Il cronoprogramma, invece, prevede l’aggiudicazione dei lavori nei primi mesi del 2024 e la conclusione entro fine 2024.

“Il coinvolgimento di Regione Lombardia nel progetto di realizzazione di tali opere – spiega l’assessore a Enti locali e Programmazione negoziata regionale, Massimo Sertori – rafforza l’interesse sovracomunale, in quanto finalizzato al miglioramento della viabilità riguardante l’accessibilità dello Stadio non solo con riferimento al suo utilizzo sportivo, ma anche come polo per lo svolgimento di eventi di diversa natura e attrazione”.

“Avevamo preso l’impegno nei confronti dell’Amministrazione, dei tifosi e dei cittadini di Lecco – rimarca l’assessore Sertori – e lo abbiamo mantenuto. Attraverso questo intervento di rilievo per l’intera comunità, cofinanziato attraverso gli strumenti di programmazione negoziata, concorriamo al miglioramento dell’accessibilità e al potenziamento degli impianti e delle attività sportive in questo territorio”.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso a luglio con il Comune, grazie al grande lavoro di squadra fatto con l’assessore agli Enti locali, Massimo Sertori – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – con il finanziamento di regione Lombardia verranno finalmente messe a terra due importanti snodi viari che permetteranno una migliore fruibilità del percorso allo stadio, oltre a una maggiore sicurezza per tutti i Lecchesi: un segnale concreto per la città e tutti i tifosi della Calcio Lecco”.