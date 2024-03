Elezioni, Butti (Lega): “Ecco i nostri candidati a Valmadrera, Merate e Oggiono”

Alessandro Leidi correrà a Valmadrera, Massimo Panzeri a Merate e Roberto Paolo Ferrari a Oggiono

“Siamo certi e convinti che queste nostre scelte verranno premiate dagli elettori”

LECCO – Nella serata di ieri, lunedì, si è riunito il direttivo provinciale della Lega per analizzare la situazione politica locale in vista delle prossime elezioni amministrative.

“E’ stata l’occasione per interfacciarsi con i segretari delle sezioni dei comuni più grandi che vanno al voto tra soli tre mesi: Merate, Valmadrera, Casatenovo e Oggiono” spiega il segretario provinciale della Lega Daniele Butti.

“Nell’ottica di fornire le migliori energie e le migliori espressioni territoriali del movimento della Lega, si è convenuto di mettere a disposizione degli elettori e delle esperienze di civismo che in questi grandi comuni sono radicati, i nostri migliori militanti. In particolare, alla luce del confronto maturato tra i componenti del direttivo in maniera unanime si è deciso di dare mandato al segretario provinciale per confermare quale candidato Sindaco a Merate l’uscente Massimo Panzeri e indicare quali candidati Sindaci per il movimento a Valmadrera il Consigliere comunale Alessandro Leidi e a Oggiono il già Sindaco della città e già Onorevole della Repubblica Roberto Paolo Ferrari. A me è stata data quindi la facoltà di chiudere i migliori accordi per dare ai cittadini del nostro territorio la possibilità di essere rappresentati al meglio”.

“La Lega nasce come sindacato del territorio e questo continuerà a fare. Per Casatenovo il movimento si riconosce nella proposta alternativa alla maggioranza uscente guidata da Filippo Galbiati sostenendo con convinzione l’esperienza civica guidata da Angelo Perego. Siamo certi e convinti che queste nostre scelte verranno premiate dagli elettori che conoscendo il valore di questi nostri militanti ci voteranno e confermeranno il buongoverno di questi anni a Merate, e contribuiranno a dare una svolta alle città di Valmadrera, Oggiono e Casatenovo” conclude.