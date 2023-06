Elisa Ratti è la nuova coordinatrice dei giovani di Forza Italia Lecco

Continua in provincia di Lecco la riorganizzazione del partito

“Ascolto e presenza sul territorio saranno i pilastri della mia attività politica”, commenta Ratti

LECCO – “Il nuovo Coordinamento degli Azzurri lecchesi sta marciando nella direzione indicata dall’indimenticato Presidente Silvio Berlusconi – dice Roberto Gagliardi Coordinatore Provinciale Forza Italia Lecco – e proprio in queste ore ha provveduto alla nomina della nuova responsabile dei giovani del partito che certamente contribuirà con la sua determinazione ad aggiungere l’indispensabile concretezza alla quotidiana attività

che già viene svolta sul territorio da parte di molti iscritti e simpatizzanti che dimostrano voglia di impegnarsi in un rinnovato contesto operativo”.

Elisa Ratti sarà la coordinatrice provinciale giovani di Forza Italia Lecco, 22

anni di Missaglia laureanda in Economia gestione aziendale in Cattolica. “Ascolto

e presenza sul territorio saranno i pilastri della mia attività politica – dice la 22enne – il tutto per cercare di avvicinare il più possibile il mondo della Politica alle nuove generazioni, costruendo con loro una rete capillare di contatti e di proposte innovative sul territorio Lecchese, bisognoso di stimoli ideali ma anche di quel realismo e senso pratico che soprattutto l’entusiasmo dei giovani può garantire”.

Anche la neo coordinatrice dei giovani Azzurri in provincia si ispira alla figura dello

storico Presidente e sostiene infatti che: “Silvio Berlusconi è sempre stato un

esempio per tutti quei giovani con ideali liberali e popolari che si vogliono avvicinare

al mondo attivo dell’azione Politica e questo lo credo fortemente. Le politiche giovanili

sono sempre state nel mirino dei Governi Berlusconi, tra tutte meritocrazia e ricerca.

Temi fondamentali per far crescere il nostro Paese. Per quanto mi riguarda ringrazio

il coordinatore provinciale per la fiducia che ha riposto in me e già fin d’ora posso

assicurare che il mio impegno non verrà meno e certamente sarà continuativo nel

tempo e questo anche e soprattutto in considerazione degli impegni elettorali che ci

vedranno tutti coinvolti nel 2024”.

“Sono convinto – afferma da par suo Roberto Gagliardi – che Elisa sia un

valore aggiunto per il nostro movimento giovanile, ha tanta voglia di fare e sincera

dedizione territoriale. Questa è ancora una volta la dimostrazione di come Forza

Italia sia attrattiva. Da oggi, come è di diritto, farà parte del Coordinamento

Provinciale di Forza Italia. Stiamo infatti facendo un grande lavoro e tutta la squadra

si sta muovendo a pieno ritmo: la dimostrazione l’abbiamo avuta sia con i

tesseramenti di Sabato scorso – 5 i gazebi organizzati in varie zone della provincia –

sia per la presenza di numerosi amministratori locali, sempre più interessati alle

nostre attività territoriali”.