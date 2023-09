Forza Italia. Patrizia Milani nel direttivo provinciale come referente per la scuola

L’ex assessore calolziese, docente di lungo corso si occuperà del Dipartimento istruzione nel direttivo provinciale

Il coordinatore provinciale Gagliardi: “Sono orgoglioso di avere in squadra la professoressa Milani”

LECCO – Il direttivo provinciale di Forza Italia dà il benvenuto a Patrizia Milani, ex assessore a Calolziocorte e docente di lungo corso: sarà infatti la responsabile del “Dipartimento Istruzione” degli Azzurri in provincia di Lecco. Una scelta avvenuta tenendo conto della “lunga e qualificata esperienza maturata sul campo, preziosa in considerazione dei cambiamenti anche normativi che stanno attualmente caratterizzando il mondo della scuola e del lavoro” precisa il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi.

Tra tutti, come evidenziato dalla stessa Milani, la riforma dell’Istruzione Tecnica e Professionale e il valore del voto in condotta, recentemente approvati dal Consiglio dei Ministri. “Questa riforma vuole valorizzare i talenti e le potenzialità degli studenti, per poter accedere al mondo del lavoro, garantendo competitività al nostro sistema produttivo, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Tale premessa ci porta a leggere alcune realtà locali, nelle quali si evidenzia la mancanza di personale specializzato. Esiste infatti un forte divario tra domanda e offerta e questo vale per numerosi settori: industriale. turistico (in grande ripresa), agricolo ecc.. In sintesi i posti di lavoro ci sarebbero ma mancano i lavoratori e più precisamente mancano i profili richiesti dalle aziende e ciò limita l’operatività aziendale. Ai colloqui pochi si presentano e non arrivano i curriculum. Quale può essere la causa? Il nostro territorio ha il più basso tasso di disoccupazione, così rilevano i dati Istat, ma va considerata anche la fascia degli inattivi. Le iniziative attuate mettono a confronto “il sistema economico e il sistema formativo” monitorando e osservando le criticità che esistono tra domanda e offerta. È quindi necessario individuare le cause (stipendi inadeguati, contratti…). Cercheremo pertanto di approfondire con gli organi competenti queste problematiche”.

Premesse e impegni accolti con slancio dal coordinatore Gagliardi che conclude: “Sono molto orgoglioso di avere in squadra la professoressa Milani, la sua esperienza nel mondo dell’istruzione sarà messa a disposizione nel “Dipartimento dell’istruzione “ di Forza Italia Lecco. Ci sarà tanto da fare e sono sicuro che la docente lo farà al meglio. Grazie Patrizia per aver accettato questo incarico”.