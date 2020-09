Lo scorso 16 settembre il gruppo di minoranza ha incontrato il sindaco Montanelli avanzando sei proposte

“Chiediamo un deciso cambio di rotta, confidiamo in un riscontro positivo”

GALBIATE – Sei ‘punti’ da mettere in agenda, sei argomenti che il gruppo di minoranza del Movimento 5 Stelle ha chiesto all’amministrazione comunale di considerare come prioritari. La richiesta è stata formalmente avanzata lo scorso 16 settembre durante un incontro richiesto dai consiglieri pentastellati al sindaco Piergiovanni Montanelli. “Abbiamo chiesto al sindaco un deciso cambio di rotta – ha spiegato Mauro Meroni, consigliere M5S – proponendo sei punti sui quali la Giunta dovrebbe ragionare”.

Il primo punto riguarda il piano antenne comunale: “Dopo quanto accaduto a Villa Vergano l’attenzione su questo tema è sempre più alta – ha detto il consigliere – abbiamo pertanto chiesto al sindaco di impegnarsi ad avviare al più presto un iter per questo piano”. Il secondo è sul bilancio partecipato: “E’ un cavallo di battaglia del nostro movimento, chiediamo venga inserito nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale per poterne discutere costruttivamente”. Il terzo punto riguarda il reddito energetico: “Si tratta di una nuova misura proposta dal Governo per andare incontro alle famiglie più bisognose che prevede la possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici a costo zero per produrre energia elettrica e quindi abbassare il costo delle bollette. Per rendere attivo questo reddito servirebbe però un fondo iniziale che dovrebbe essere messo proprio dal Comune. Pertanto abbiamo chiesto al sindaco di valutare la proposta”.

Come quarto argomento i consiglieri 5 Stelle hanno chiesto la convocazione di una commissione Ambiente per discutere di alcune tematiche sensibili tra cui la ricaduta dei fumi dell’inceneritore di Valmadrera: “La discussione su questo tema vorremmo avvenisse anche dopo il confronto con una commissione di esperti dei diversi comitati ambientali”.

Gli ultimi due temi proposti riguardano Villa Serena e la sorveglianza di zona: “Per quanto riguarda Villa Serena – ha detto il consigliere Meroni – noi ribadiamo la nostra posizione con forza: vorremmo resti pubblica. Sulla sorveglianza di zona il sindaco ci aveva già informati dell’imminente firma delle linee guida in Prefettura, dunque anche Galbiate aderirà a tutti gli effetti al controllo di vicinato. Da questo punto di vista siamo molto soddisfatti, l’auspicio è quello di avere un riscontro positivo e costruttivo anche sulle restanti proposte avanzate” ha concluso.