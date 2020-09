Tutti i candidati sindaci di Lecco al voto, chiusura dei seggi domani alle 15

I quattro candidati sindaci tutti al voto nella giornata di oggi

Oggi si vota fino alle 23, mentre domani dalle 7 alle 15

LECCO – Giornata di votazione, ovviamente, anche per i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Lecco. Il più “mattiniero” è stato Peppino Ciresa, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, che si è presentato al seggio numero 5 delle scuole di Santo Stefano intorno alle 9.30 accompagnato dalla moglie.

Quindi è stata la volta di Corrado Valsecchi, candidato della civica Appello per Lecco, che si è presentato al seggio 2 di via Ongania, allestito presso il liceo scientifico Grassi, intorno alle 10.15. Seggio particolarmente affollato con il candidato di Appello per Lecco, accompagnato dalla consorte, che ha atteso il proprio turno nelle lunga ma ordinata fila.

Intorno alle 11.30 il candidato Mauro Gattinoni, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ha votato nel seggio numero 21 presso la scuola primaria Diaz nel rione di San Giovanni. Nessuna attesa per Gattinoni, anche lui accompagnato dalla moglie, vista l’affluenza regolare.

A chiudere la carrellata del voto dei candidati sindaco è stato Silvio Fumagalli che intorno alle 16 si è recato al seggio 32 situato in via Dell’Eremo a Germanedo. Anche il candidato del Movimento 5 Stelle è stato accompagnato dalla moglie e, anche in questo caso, nessuna fila o attesa per esprimere il proprio voto.

In tutti i seggi le operazioni di voto si sono svolte in maniera regolare nel rispetto di tutte le norme previste per il contenimento del covid: distanziamento delle persone in fila, mascherine e igienizzazione delle mani prima e dopo il voto. Ricordiamo che oggi, domenica, i seggi chiuderanno alle ore 23. Riapriranno alle 7 di domani, lunedì, e si potrà votare fino alle 15.