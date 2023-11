Il Partito Democratico Lecco si rinnova: Tropenscovino presenta la sua squadra

La segreteria vede una forte maggioranza femminile e una grande presenza di under 35

LECCO – Il lungo percorso congressuale del Partito Democratico provinciale si conclude con la nomina e il primo incontro della Segreteria, la nuova squadra scelta dal segretario Manuel Tropenscovino. “Partire per ricominciare” era il titolo del documento congressuale scelto da Manuel Tropenscovino quando un mese fa si candidava a segretario e che oggi si concretizza nella scelta della nuova segreteria, che lo affiancherà per i prossimi quattro anni.

La segreteria, composta da 6 persone, oltre al segretario, vede una forte maggioranza femminile e una grande presenza di under 35 (il 50%). “La nuova segreteria, condivisa anche con la direzione provinciale, nasce dalla volontà di essere un punto di riferimento per i nostri iscritti dove ognuno dei nuovi responsabili possa portare competenza e interesse per i temi che come Partito riteniamo prioritari per il nostro territorio nei prossimi anni – commenta Tropenscovino -. L’obiettivo di questo gruppo di lavoro è costruire una proposta concreta per i cittadini della Provincia di Lecco, che dia risposte alle richieste o esigenze che quotidianamente ci sono sul mondo del lavoro, sulla sostenibilità ambientale, sulla mobilità, sulla salute e sulla scuola. Nel primo incontro di ieri abbiamo definito il coordinamento della nostra azione per i prossimi mesi, per cui abbiamo già predisposto dei tavoli di lavoro insieme ai nostri iscritti e iscritte. Le attività in calendario sono già molte. Tra le priorità anche le elezioni amministrative della primavera, momento fondamentale di rinnovo di tante amministrazioni dove sosterremo il buon lavoro svolto dai nostri amministratori negli ultimi anni. La sfida è costruire un’alternativa credibile di fronte ad un centrodestra che è spesso più impegnato a nascondere le proprie mancanze sulla sanità, sui trasporti e sul lavoro, invece che dare soluzioni ai problemi del territorio. Rivolgiamo lo sguardo alle forze civiche e di centrosinistra della Provincia, perché si riconoscano con noi in progetti ed esperienze amministrative che possano continuare o iniziare a migliorare la vita dei cittadini nei 49 Comuni che andranno al voto”.

Di seguito i membri della Segreteria provinciale, a cui si aggiungeranno come invitati permanenti il Segretario dei Giovani Democratici, che sarà rinnovato sabato 25 novembre presso il Centro Pertini, e la Portavoce delle Donne Democratiche, per cui si prevede un rinnovo a gennaio: