Lecco. Festa Unità PD, Majorino e Bonaccini al Libero Pensiero

All’evento il capogruppo del PD lombardo e il presidente dell’Emilia-Romagna

Stasera parlerà Majorino, venerdì toccherà a Bonaccini, intervistato da Agnese Massaro

LECCO – Due importanti appuntamenti nell’ultima settimana della Festa dell’Unità del Partito Democratico di Lecco che si sta svolgendo in questi giorni al Circolo Libero Pensiero a Rancio, Lecco.

Oggi, mercoledì, alle 21.00 sarà presente il capogruppo del PD in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, per confrontarsi con la Responsabile Enti Locali del PD provinciale Elena Villa e con il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli per fare il punto dell’avvio dei primi mesi dopo le ultime elezioni e sul percorso del PD in Regione Lombardia.

Venerdì 16 sarà invece a Lecco il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che alle 21.00 verrà intervistato da Agnese Massaro. Il Partito Democratico di Lecco ha organizzato un momento di raccolta fondi durante la cena della stessa giornata da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Tutte le sere, fino a domenica 18 giugno, cucina aperta dalle 19.00.