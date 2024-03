Lecco. I Giovani Democratici lanciano la scuola di formazione “Amministratori di Futuro”

Il primo appuntamento è fissato per il 20 marzo alle 20.45 al nuovo Ostello di Lecco

LECCO – I Giovani Democratici della provincia di Lecco annunciano l’inizio della loro nuova scuola di formazione per giovani amministratori, dal titolo “Amministratori di Futuro: partecipazione, politica e impegno”.

“La scuola inaugura un’opportunità senza precedenti sul nostro territorio per i giovani, e non solo, interessati a giocare un ruolo attivo nell’impegno civico locale, sviluppando competenze fondamentali e creando reti di supporto” dichiara Pietro Radaelli, segretario provinciale GD.

Il primo appuntamento, fissato per il 20 marzo alle 20.45 al nuovo Ostello di Lecco, riunirà giovani provenienti da tutta la provincia per una serata di apprendimento e condivisione. Tra i relatori di spicco saranno presenti Emilio Delbono, vicepresidente del Consiglio regionale, e Sarah Brizzolara, Consigliera comunale di Monza. Entrambi condivideranno la loro esperienza, cosa li ha spinti a intraprendere la sfida amministrativa e forniranno preziosi consigli su come affrontare la quotidianità dell’impegno in Comune.

“La partecipazione attiva dei giovani è essenziale per la salute e la vitalità della nostra democrazia locale – commenta Nicolò Paindelli, responsabile Enti Locali dei Giovani Democratici di Lecco -. Con ‘Amministratori di Futuro’ ci impegniamo a fornire a chi ha voglia di impegnarsi per la propria comunità locale le competenze e le connessioni di cui possono aver bisogno. Siamo entusiasti di avviare questo viaggio insieme e guardare avanti a un futuro di impegno civico e progresso per la provincia di Lecco”.

Il tour dei Giovani Democratici, dopo la prima tappa lecchese, proseguirà in tutti i principali comuni al voto nel prossimo giugno: Casatenovo, Merate, Oggiono e Valmadrera, approfondendo tanti e diversi temi utili a chi vorrà impegnarsi alle prossime elezioni amministrative o a chi, semplicemente, vuole saperne di più.

Gli eventi saranno aperti a tutti gli interessati, giovani e non, indipendentemente dal background politico o dall’esperienza pregressa. Per registrarsi compilare il form a questo link: https://forms.gle/yPRoAoR1XJ9a9gTp8