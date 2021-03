La nota del segretario provinciale del PD, Marinella Maldini

“Ernico Lecco neo segretario, per un nuovo PD, che sappia interpretare il nostro tempo”

LECCO – “Domenica ho seguito l’assemblea nazionale del Partito Democratico ed ascoltato la relazione di Enrico Letta. Con la sua personalità, il suo stile ed il suo alto profilo sono certa saprà guidare la nostra comunità politica e proseguire il percorso di unità e rilancio, tracciato da Nicola Zingaretti, che ringrazio per il grande lavoro fatto in questi due anni.

I richiami al rinnovamento e ai valori fondativi del Partito Democratico, come l’europeismo, la progressività e l’equità fiscale, i diritti e le pari opportunità, la solidarietà e la coesione sociale, l’ambientalismo, sono motivo di speranza e fiducia, per un nuovo PD, che sappia interpretare il nostro tempo e finalmente mettere da parte una volta per tutte personalismi e politicismi. Ripartendo dai territori e dai nostri circoli, creando le condizioni perché anche i giovani e le donne possano essere protagonisti, il Partito Democratico dovrà aprire il dialogo con tutte le forze progressiste, politiche e sociali, per costruire insieme una proposta alternativa alla narrazione populista e demagogica delle destre.

Siamo tutti chiamati fin da subito a lavorare per raggiungere questo traguardo. Buon lavoro al nuovo Segretario e buon lavoro a tutte e tutti noi!”

Marinella Maldini

Segretario Provinciale PD Lecco