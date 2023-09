Partito Democratico di Lecco, Manuel Tropenscovino candidato segretario

Il prossimo congresso provinciale è in programma per domenica 1 ottobre

“Le candidature unitarie che il PD esprimerà nei prossimi congressi regionale e provinciale sono un forte segnale di unità”

LECCO – ll giovane segretario provinciale uscente Manuel Tropenscovino sarà il candidato unitario alla segreteria provinciale della Federazione del Partito Democratico di Lecco per il prossimo congresso previsto per domenica 1 ottobre 2023. La Commissione provinciale congressuale composta da Elisa Corti, Presidente, Ernesto Longhi, Loredana Giuliobello, Claudio Bartesaghi, Marisa Corradini, Bruno Crippa e Roberto Pietrobelli ha ufficialmente ammesso la candidatura di Tropenscovino e della lista di 50 delegati all’Assemblea provinciale a lui collegata “Partire per ricominciare”, dopo attenta verifica della documentazione depositata a norma di regolamento.

Oltre alla lista di cinquanta candidati per l’Assemblea provinciale, il segretario uscente ha raccolto il sostegno di circa 200 iscritti in tutta la Federazione di Lecco.

“Le due candidature unitarie che il Partito Democratico esprimerà nei prossimi congressi a livello regionale e provinciale rappresentano un forte segnale di unità per tutta la nostra comunità democratica; un fatto essenziale e non trascurabile nelle presenti circostanze politiche. Ora non rimane che prepararci e organizzarci al meglio per la fondamentale giornata di domenica 1° ottobre 2023 – commenta la Presidente della Commissione – nella quale eleggeremo i segretari regionale e provinciale, insieme agli organismi direttivi e ai segretari di ogni circolo della nostra federazione. A tal fine per consentire a tutti gli iscritti di approfondire le proposte dei candidati, sono stati organizzati dei momenti di confronto suddivisi nei vari circondari per consentire un’ampia partecipazione”.

“Esprimo un doveroso ringraziamento ai candidati tutti per la disponibilità, ai componenti della Commissione congressuale provinciale per il supporto fornito nell’espletamento del compito di garanzia e soprattutto agli iscritti dei Circoli Pd che con passione e dedizione rendono possibili queste giornate di partecipazione e democrazia”.

LISTA DELEGATI

I momenti di confronto