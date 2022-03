Partito democratico: Manuel Tropenscovino è il nuovo segretario provinciale

Eletto ieri sera il nuovo segretario provinciale del Pd

Prende il posto della dimissionaria Marinella Maldini

LECCO – Manuel Tropenscovino è stato eletto segretario del Pd provinciale di Lecco. L’elezione, all’unanimità, è avvenuta ieri sera, venerdì 18 marzo, al centro civico Sandro Pertini di Lecco al termine del percorso d’individuazione del nuovo segretario del PD Provinciale, dopo le dimissioni di Marinella Maldini (qui l’articolo).

Ed è stato proprio al segretario uscente che Tropenscovino ha rivolto il primo pensiero ringraziando Maldini, il presidente dell’assemblea Stefano Citterio e i componenti dell’assemblea per il percorso effettuato per la nuova nomina. Chiaro l’obiettivo, partendo da un rilancio dei circoli territoriali: “Rimettere al centro il dialogo e il confronto, con i militanti, gli amministratori, con le associazioni e i soggetti protagonisti nel nostro territorio per essere sempre di più un punto di riferimento per i cittadini della provincia di Lecco e per le esigenze quotidiane che tutti, soprattutto in questo periodo difficile, viviamo e per le quali servono risposte vere. Il Partito Democratico ha il dovere di farlo, partendo dai circoli territoriali che devono diventare un bene comune delle comunità in cui sono presenti per ascoltare, per avanzare soluzioni e per lavorare con tutti affinché si migliori concretamente la realtà in cui si è presenti”.