“Promossa”: l’on. Piccolotti (Si) presenta la proposta di legge sulla scuola

Appuntamento sabato 22 aprile alle 17.30 al circolo Libero Pensiero di Lecco

“L’obiettivo è di garantire davvero un’istruzione pubblica e universale, che ponga al centro le studentesse e gli studenti, come futuri cittadini e non solo come produttori – consumatori”

LECCO – Sabato 22 aprile alle 17.30 si terrà a Lecco, presso il Circolo Libero Pensiero (via Calloni), la presentazione della proposta di legge “Promossa, per la scuola del futuro” dell’Alleanza Verdi Sinistra, con la presenza dell’On. Elisabetta Piccolotti.

“È possibile affermare che, negli ultimi anni, si sia sempre più disinvestito sul sistema scolastico, sminuendone la dimensione pedagogica e didattica. Si pensi all’introduzione dal 2009, grazie al duo Gelmini-Tremonti, delle classi pollaio divenute super-pollaio grazie alla legge di stabilità del 2015 (Governo Renzi). Di fronte a questa drammatica situazione, Alleanza Verdi e Sinistra vuole portare il proprio contributo per rendere possibile pensare alla scuola del futuro. L’obiettivo è di garantire davvero un’istruzione pubblica e universale, che ponga al centro le studentesse e gli studenti, come futuri cittadini e non solo come produttori – consumatori” dichiarano dalla segreteria provinciale di Sinistra Italiana Lecco.

“La nostra proposta di legge “Promossa”, costruita in stretto dialogo con le organizzazioni sindacali e professionali, con insegnanti, studenti e genitori, propone un nuovo modello di scuola che superi definitivamente quello che ci è stato proposto negli ultimi tempi.”

Questi i punti salienti della proposta di legge: massimo 18 alunni per classe; tempo pieno e tempo prolungato in ogni scuola; zone di educazione prioritaria e solidale nelle aree socialmente e geograficamente più svantaggiate; asili nido e scuola per l’infanzia in tutto il territorio nazionale come diritto da garantire; innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni; gratuità completa della formazione.

Alla presentazione di sabato 22 Aprile, a Lecco, presso il Circolo Libero Pensiero, insieme all’On. Elisabetta Piccolotti (SI), saranno presenti il senatore Tino Magni (SI), Giuseppe Buondonno (SI), Lorenzo Colombo e Matteo Valtolina (UGS Lombardia), Maria Luigia Longo (Insegnante rsu FLC- CGIL) e Francesco Falsetto assessore all’istruzione del Comune di Verderio.

L’evento sarà l’occasione anche per aderire e tesserarsi a Sinistra Italiana.