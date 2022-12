Regione. Anche il lecchese Antonello Formenti lascia la Lega

Il motivo che li ha portati alla scissione: “L’abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”

I tre sono stati esplusi dal partito di via Bellerio, come confermato da Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega

MILANO – Si chiama Gruppo Comitato del Nord ed è formato dai consiglieri regionali Roberto Mura, Federico Lena e dal lecchese Antonello Formenti che hanno deciso di lasciare il Carroccio.

Una scelta che segue a quella del collega Gianmarco Senna, il quale, pochi giorni fa, aveva salutato a sua volta la Lega entrando a far parte del gruppo di Italia Viva.

La scelta di Mura, Lena e Formenti è stata motivata da un brevissimo comunicato che recita: “I consiglieri regionali Lombardi Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti nella giornata di oggi (venerdì, ndr) visto i malesseri interni e la non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali e l’abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste, hanno deciso di lasciare il gruppo Lega Salvini Premier e costituire un nuovo gruppo regionale”.

Un gruppo, il ‘Comitato del Nord’, che si ispira alle origini della Lega Nord e del suo fondatore Umberto Bossi. Del resto, lo stesso Formenti lascia intendere che qualcosa si era rotto dopo il risultato delle ultime elezioni:

“In questa campagna elettorale ho riscontrato uno strappo particolarmente profondo tra la Lega e la gente del nostro territorio che si è sentita tradita dall’abbandono delle battaglie storiche del nostro movimento – scriveva il consigliere lecchese dopo il responso delle urne a settembre – I Lombardi, i Veneti, i Piemontesi ci hanno detto chiaramente che non voteranno più la Lega se non torna a rappresentare il Nord e gli interessi del Nord”.

Sarebbero al momento questi i motivi principali che hanno portato alla scissione, scelta che il partito di via Bellerio non ha accolto di buon grado espellendo i tre, come annunciato dallo Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega, che sulla propria pagina Facebook ha scritto:

“Preso atto della decisione dei consiglieri Formenti, Lena e Mura di tradire il mandato ricevuto da migliaia di elettori e militanti leghisti e abbandonare il gruppo regionale della Lega Salvini, si è riunito il Comitato di Disciplina e Garanzia, che ha espulso i tre consiglieri. Prendiamo atto della loro scelta politica ma sarebbe opportuna almeno la correttezza, perché parlare di scelta dettata da ‘criticità territoriali e abbandono delle tematiche autonomiste’ è inverosimile, riferendosi alla Lombardia, pensando che il nostro movimento ha cinque ministri lombardi, pensando ai miliardi appena sbloccati dal ministro Salvini per opere infrastrutturali lombarde, pensando all’accelerazione impressa dal ministro Calderoli all’iter dell’autonomia regionale o tanti dossier lombardi, primo fra tutti quello delle Olimpiadi, subito presi in mano dai nostri ministri”.

Stando alle indiscrezioni, i tre al momento continueranno a sostenere il presidente Attilio Fontana, tuttavia con le elezioni regionali alle porte, è indubbio che in casa Lega le cose si complicano ulteriormente.