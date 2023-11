Sistemazione delle rotonde, Lecco Merita di più e Lecco Ideale: “Ora ci si impegni per stadio e Bione”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Regione Lombardia è intervenuta nuovamente economicamente per sopperire alle mancanze della amministrazione lecchese. La viabilità lecchese improntata da questa amministrazione sulla realizzazione di numerose rotatorie è rimasta allo stato di cantiere da ormai quasi due anni.

Era il gennaio del 2022 allorché venne ultimata (si fa per dire) la rotonda fra via Marco d’Oggiono, via Digione e Viale Dante che ancora oggi è provvisoria, delimitata da new jersey e variamente utilizzata come deposito di materiale di scarto quanto alla parte interna…come dimenticare la satira di più giorni che ha divertito amaramente i lecchesi allorchè vi era posizionata un bagno chimico?

Ecco oggi per fortuna Regione Lombardia aiuterà l’amministrazione lecchese a completare finalmente questa e le altre rotatorie realizzate sull’asse verso il Ponte Nuovo.

Regione Lombardia ha infatti offerto, come segno tangibile del riconoscimento del merito sportivo raggiunto da Calcio Lecco 1912 con la promozione in Lega B, un sostegno economico per opere relative allo stadio Rigamonti Ceppi e/o ad opere connesse di accesso e viabilità allo stesso.

Oggi che l’amministrazione comunale lecchese ha deciso infine di allocare queste risorse sulla programmazione di viabilità ci si aspetta vivamente che le centinaia di migliaia di euro risparmiate dall’amministrazione comunale vengano destinate oltre che a migliorare la viabilità lecchese oggi confusa, pericolosa e lenta, anche ad opere necessarie per lo stadio Rigamonti Ceppi e/o per l’altra “casa” della squadra lecchese ovvero il Centro Sportivo Il Bione, affinché davvero si celebri degnamente il merito sportivo della Calcio Lecco 1912 non solo a parole ma anche con i fatti.

In alternativa, le risorse risparmiate si potrebbero donare alla società per i lavori effettuati allo stadio, vista la promessa fatta da Gattinoni al presidente e da lui richiamata ieri in un’intervista: il Sindaco, secondo le parole di Di Nunno, si sarebbe tirato indietro in assenza di risorse da regione Lombardia (perché spese malamente in questi anni). Ora le risorse (che non erano in alcun modo dovute per lo stadio) sono comunque arrivate, ci aspettiamo quindi al più presto la messa a disposizione di altrettante per aiutare chi ha messo a nuovo lo stadio di proprietà di questa città!

Sappiamo che questa amministrazione a promesse è come un marinaio… magari questa volta invece ci sorprenderà con un vero cambio di Passo!

Lecco Merita di Più – Lecco Ideale