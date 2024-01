Vecchie locomotive sulla Como-Lecco. Trenord: “Esigenze di manutenzione”

LECCO – L’intervento di Trenord a seguito della richiesta di chiarimenti del consigliere regionale Gian Mario Fragomeli (PD) in merito alla presenza di vecchie locomotive sulla tratta Como-Lecco.

“Sulla linea Como-Lecco circolano 23 corse al giorno. Tutte sono effettuate da treni diesel Atr di nuova generazione.

Negli ultimi due giorni, per esigenze manutentive straordinarie di un convoglio Atr, due corse della linea, cioè la 10414 (Lecco 6.18-Como San Giovanni 7.29) e la 10417 (Como San Giovanni 7.41-Lecco 9.05), sono state effettuate da un treno Aln 668, che Trenord utilizza per servizi di riserva. L’alternativa alla temporanea sostituzione sarebbe stata la soppressione delle corse.

Il convoglio utilizzato per la sostituzione ha 70 posti a sedere. Secondo i dati medi di frequentazione, sulla corsa 10414 si supera questa disponibilità di posti nel percorso fra Anzano del Parco (7.03) e Cantù (7.11), quando sulla corsa si registrano 15/20 passeggeri in più. La corsa 10417 conta invece un picco massimo di 37 passeggeri a bordo.

Trenord prevede il rientro in servizio della regolare composizione delle due corse da mercoledì 10 gennaio”.