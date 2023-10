Casa Comune per Mandello: serata pubblica sull’area ex campeggio

Momento aperto ai cittadini per parlare della vicenda che da mesi sta interessando la struttura in via Lungo Lario

“Faremo chiarezza su una questione edilizia e urbanistica cruciale che coinvolge l’intera comunità mandellese”

MANDELLO – Casa Comune per Mandello democratica, gruppo politico e consiliare di minoranza, organizza una serata pubblica venerdì 3 novembre alle 20.45 presso la Sala Civica di Molina (Via Dante, 47), dedicata alla vicenda dell’ex area campeggio, che da mesi sta interessando il dibattito pubblico, mandellese e non solo.

“Ricordiamo che l’Autorità di Bacino ha, di recente, accertato la parziale occupazione abusiva della costruzione a lago su area del demanio e che, a seguito di questo fatto gravissimo, la Provincia ha sospeso i lavori e ha preso in mano la situazione”, specifica il gruppo.

Ecco quale sarà il contenuto della serata predisposta da Casa Comune: “Spiegheremo bene come siamo giunti fino a questo punto e come stanno veramente le cose, facendo chiarezza su una questione cruciale di carattere edilizio ed urbanistico che ha visto Casa Comune impegnata per lunghi mesi nel tenere alta l’attenzione e nello svelare ciò che veniva tenuto nascosto”.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa perché questa vicenda interroga e coinvolge l’intera comunità mandellese“, chiude il gruppo.