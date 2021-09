Camminata per le vie del paese con Olgiate cambia passo

Appuntamento domani, sabato, con partenza da Mondonico per Olgiate cambia passo

Nel pomeriggio tappa in via Pilata, Beolco e Pianezzo per parlare anche dell’accesso al Parco del Curone

OLGIATE – Seconda camminata pubblica per le vie del comune domani, sabato 18 settembre, con i sostenitori della lista Olgiate cambia passo, guidata dal candidato sindaco Stefano Golfari (QUI L’ARTICOLO SULLA LISTA). Spiegano gli organizzatori: “Il percorso partirà da Mondonico alle 11, dopo la frazione dei “tre pittori” e dei molteplici problemi aperti (asfalti malmessi, parcheggi selvaggi, manutenzioni mancate, ecc.) si visiterà Monticello, giunto in zona Scarpone il gruppo farà tappa alla omonima osteria per il pranzo. Alle 14.30 il cammino riprenderà per Pilata, Beolco e Pianezzo dove Olgiate cambia passo dialogherà con i cittadini sulle importanti scelte da fare in quell’area che dà accesso al Parco del Curone.