Casatenovo, due incontri di presentazione del nuovo Pgt adottato

Gli incontri sono organizzati per fornire indicazioni in merito alla presentazione delle osservazioni

Il primo, il 25 settembre, è rivolto a tutti i cittadini mentre il secondo, il 26 settembre, avrà un taglio più tecnico, riservato ai professionisti

CASATENOVO – Due incontri di presentazione del Pgt, piano di governo del territorio, adottato a fine luglio. Li organizza l’amministrazione comunale di Casatenovo, nell’ottica di promuovere la partecipazione di cittadini e tecnici alla formazione del nuovo documento di gestione urbanistica del territorio. L’obiettivo, come ribadisce l’assessore all’Urbanistica Marta Picchi, è aprire un “confronto utile a fornire indicazioni per la presentazione di osservazioni allo strumento urbanistico adottato”.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 25 settembre alle 21 alla sala civica di Villa Facchi (Biblioteca) di via Castelbarco 7 e sarà rivolto a tutti i cittadini. “Nel corso della serata saranno illustrati i contenuti, obiettivi e azioni strategiche del nuovo Piano, oltre che le modalità di presentazione delle osservazioni al piano che tutti i cittadini potranno presentare” aggiunge Picchi.

Il secondo incontro si terrà nella mattinata successiva, alle 10 del 26 settembre, sempre in Sala Civica a Villa Facchi. “L’incontro sarà rivolto in particolar modo a tecnici e operatori del territorio ed il focus si concentrerà sulla parte normativa del piano per raccogliere eventuali suggerimenti e proposte di integrazione o modifica alle norme adottate” precisa l’assessore.

I documenti e le tavole del PGT adottato sono consultabili al seguente link:

https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-1385-Avvio_Procedimento_Variante_Generale_PGT_e_VAS.

Le eventuali osservazioni al Pgt adottato dovranno pervenire al protocollo comunale entro il giorno 30 ottobre alle 18.