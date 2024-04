Elezioni, il sindaco uscente Fabio Vergani si ricandida con Insieme per Imbersago

Il sindaco uscente Fabio Vergani ha sciolto le riserve: sarà lui il candidato sindaco di Insieme per Imbersago

Quattro nuovi innesti nella squadra che vede confermati i giovani consiglieri uscenti

IMBERSAGO – Fabio Vergani tenta il bis. Il sindaco uscente ha infatti sciolto le riserve ufficializzando l’intenzione di presentarsi come candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

“I cinque anni trascorsi alla guida del paese dal 2019 ad oggi, gli attestati di stima ricevuti da numerosi concittadini e le considerazioni fatte con gli amici che condividono questa scelta di impegno in ambito amministrativo, mi hanno indotto a rinnovare la disponibilità a mettermi nuovamente al servizio del paese, guidando la lista civica “Insieme per Imbersago”” ha puntualizzato Vergani, anticipando la conferma in squadra di quasi tutti gli amministratori uscenti.

Non solo. “Coloro che non saranno in lista, daranno comunque il proprio apporto per il successo elettorale della nostra compagine, rinnovando lo spirito che ci ha visto governare in modo compatto nel corso del quinquennio appena trascorso, tenendo fede ai programmi sottoposti a suo tempo alla cittadinanza”.

Vergani aggiunge: “Particolarmente importanti saranno la riconferma dei giovani Consiglieri uscenti e l’ingresso in lista di quattro persone nuove, fattori in grado di far crescere ancora di più la nostra capacità di rappresentare le esigenze del paese con spirito innovativo e costruttivo”.

Per quanto riguarda il programma di mandato 2024 -2029 il sindaco uscente puntualizza che è in fase di definizione: “Presto lo esporremo a tutta la popolazione nel corso di assemblee pubbliche: fin d’ora siamo comunque a disposizione di chiunque voglia dare il proprio contributo e condividere con noi gli indirizzi programmatici per gli anni a venire”.