Merate, assessori cacciati: la maggioranza fa quadrato con il sindaco Panzeri

MERATE – “Con scelta sofferta ma obbligata dalle evidenze, collegialmente abbiamo ritenuto opportuna la revoca delle deleghe ad entrambi visto il crescente stato di imbarazzo e sfiducia all’interno della Giunta”. A parlare, con una nota firmata, sono i i consiglieri rimasti in maggioranza (anche se formalmente nessuno degli assessori a cui sono state tolte le deleghe è finora uscito dal gruppo Più Prospettiva) all’indomani della revoca delle deleghe agli assessori Franca Maggioni e Giuseppe Procopio, avvenuta lunedì scorso.

Una decisione meditata e ponderata dal sindaco Massimo Panzeri, condivisa all’interno del gruppo di maggioranza, i cui consiglieri hanno ora deciso di prendere pubblicamente posizione parlando di una “condivisione sia nel merito che nelle motivazioni espresse”. Non solo, nel documento, firmato dagli assessori Alfredo Casaletto (Bilancio), Fiorenza Albani (Cultura) e Fabio Tamandi (ambiente) e dai consiglieri Greta Ghezzi, Norma Maggioni, Paolo Centemero e Angelo Panzeri si sottolinea come la scelta sia stata presa “in accordo con il sindaco, cui va il nostro pieno sostegno”.

La maggioranza, o meglio quello che resta del gruppo che vinse alle elezioni del 2019 (la revoca delle deleghe a Procopio e Maggioni si somma al medesimo provvedimento che, due anni fa, vide come destinatario l’allora assessore all’Ambiente Andrea Robbiani, rimasto da allora in maggioranza vestendo però una posizione critica nei confronti della Giunta), fa quindi fronte compatto con il sindaco Massimo Panzeri, aggiungendo inoltre di sostenerlo come candidato sindaco di Prospettive per Merate alle prossime elezioni di giugno.

“Ora abbiamo però necessità e desiderio di guardare avanti per il bene della nostra città – sottolineano ringraziando Franca Maggioni e Giuseppe Procopio per il lavoro di questi anni -. Ribadiamo che la maggioranza consiliare è compatta e determinata nel sostenere l’attuale e futuro candidato sindaco, Massimo Panzeri, che in questi anni ha ben operato e che continua a farlo, quotidianamente”.