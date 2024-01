Osnago: De Luca prende il posto di Fiocchi alla guida di Fratelli d’Italia

La decisione del neo presidente provinciale Alessandro Negri

L’assessore cernuschese De Luca presidente del circolo FdI di Osnago al posto di Daniela Fiocchi

OSNAGO – Cambio alla guida del circolo di Fratelli d’Italia ad Osnago. Ad annunciare la decisione, è il neo eletto presidente provinciale Alessandro Negri, che ha provveduto a nominare un commissario fino al prossimo congresso di sezione, che avverrà dopo le elezioni amministrative, in programma a giugno e che vedono coinvolti, tra i Comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale, anche Osnago.

Il commissario designato è Antonio De Luca, assessore di Fratelli d’Italia nel comune di Cernusco Lombardone.

“Sono onorato per la nomina di commissario del Circolo di Osnago e per la nuova responsabilità che il partito ha deciso di affidarmi. Ringrazio il presidente provinciale Negri Alessandro, per la fiducia nei miei confronti , lavorerò con la consueta costanza e serietà per Cernusco Lombardone dove sono assessore e con il nuovo incarico affidatomi dal partito per affrontare nel migliore dei modi la sfida delle elezione amministrative” fa sapere De Luca.

Ironia della sorte, l’ormai ex presidente del Circolo osnaghese di Fratelli d’Italia, nato poco meno di un anno fa, viene sostituita proprio da De Luca entrato in Giunta a Cernusco, dopo la revoca, decisa dal sindaco cernuschese Gennaro Toto, del mandato di Fiocchi da assessore al Bilancio, ora uscita, non senza polemiche e contenziosi (quello al Tar si è chiuso con la “vittoria” del Comune) anche dal consiglio comunale cernuschese.

Un cambio di guida che, oltre a riflettere la nuova leadership a livello provinciale all’interno di Fratelli d’Italia, potrebbe anche incidere sulle mosse e sulle strategie a Osnago in vista dell’appuntamento amministrativo di giugno.