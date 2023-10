Ospedale di Merate, il Pd Olgiate: “Sosteniamo la mozione crescita dal territorio”

Tiene banco la questione delle diverse mozioni sul futuro dell’ospedale di Merate

Il Pd Olgiate prende posizione a sostegno del documento presentato mercoledì 24 ottobre

OLGIATE – A prendere posizione, con un comunicato, sulla vicenda delle mozioni a difesa dell’ospedale San Leopoldo Mandic è anche il circolo Pd di Olgiate, guidato da Margherita Viganò, ribadendo quanto sostenuto anche dal gruppo di minoranza di Olgiate Cambia Passo, sottolineando l’importanza di un documento condiviso da tutto il territorio e tale da riflettere le preoccupazioni dei cittadini sul destino del presidio di via Cerri.

le parole dei rappresentanti del circolo dem di Olgiate che non risparmiano neppure una frecciatina sullo stato dei servizi della casa della comunità di via Aldo Moro, inaugurata in pompa magna e rimasta però una struttura ancora non pienamente a regime.

Fa un po’ specie che chi amministra il comune di Olgiate Molgora, a pochissimi Km dall’ospedale Mandic di Merate, non abbia trovato il tempo di preoccuparsi dell’aggravarsi della situazione. Eppure i giornali cartacei e online hanno sempre ben nutrito di informazioni sul nostro ospedale, quindi nessuna attenuante sul non sapere cosa stesse accadendo da anni.

Inoltre come PD abbiamo sempre lamentato le difficoltà dei cittadini per le lunghe liste d’attesa, i problemi al pronto soccorso, il ricorso sempre più spesso alla sanità privata e a pagamento.

Noi democratici di Olgiate, sempre in collaborazione con il PD Meratese, ci abbiamo sempre messo la faccia e rigettiamo, come argomenta Cogliati, che l’impegno di un partito del territorio derubrichi l’importanza della difesa di un ospedale di primo livello a strumentalizzazioni politiche. Se dalla Regione in primis, il governo di centrodestra avesse fatto il suo mestiere nel tutelare la sanità pubblica a Merate, non ci sarebbe stata la necessità che noi del PD, molti amministratori, consiglieri regionali di opposizione promuovessero interrogazioni, raccolta firme, petizioni, flash-mob e altro ancora.

Noi ad Olgiate Molgora guardiamo avanti e sosteniamo – in pieno accordo con la minoranza in Consiglio comunale “Olgiate cambia passo” – la mozione in difesa del Mandic cresciuta dal territorio e presentata ieri mattina in conferenza stampa da molti sindaci, auspichiamo la condivisione della mozione in parola anche da parte di Cogliati e della Giunta Bernocco.

Infine la Giunta Bernocco e Cogliati dovrebbero anche occuparsi dello stato dei servizi della Casa di Comunità di Olgiate Molgora che nonostante inaugurazioni e promesse non offre i servizi ai cittadini che sono stati millantati.

CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO DI OLGIATE MOLGORA