Paderno, elezioni comunali: Torchio pronto a ricandidarsi

Gianpaolo Torchio è sindaco di Paderno dal 2019

“Ho dato la disponibilità a provare il bis, ma sarà il gruppo a decidere”

PADERNO – “Ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi come sindaco. La scelta finale spetterà però al gruppo che si sta già trovando e sta lavorando in vista delle prossime elezioni amministrative”.

E’ un sì al bis che aspetta solo di essere acceso quello pronunciato dal sindaco Gianpaolo Torchio, primo cittadino di Paderno dal 2019, alla guida di una lista civica Vivere la piazza, orientata al centro sinistra.

La squadra di assessori e consiglieri dell’attuale maggioranza si sta già muovendo in vista delle elezioni comunali, programmate in concomitanza con le europee, per sabato 8 giugno e domenica 9 giugno. Probabile qualche ricambio di candidati con l’innesto di nuove figure.