Si insedia la nuova amministrazione comunale a Galbiate

Il rieletto sindaco Montanelli: “Continuiamo ad essere cittadini tra i cittadini, con la stessa attenzione già dimostrata in passato”

GALBIATE – Primo consiglio comunale per la nuova amministrazione di Galbiate: Piergiovanni Montanelli torna ad indossare la fascia tricolore dopo la vittoria elettorale che lo ha riportato saldamente in municipio con ampio consenso dei cittadini.

“Qualcuno in paese mi saluta chiamandomi primo cittadino – ha esordito Montanelli – ma come ho sempre fatto e abbiamo sempre fatto come gruppo, continueremo ad essere cittadini tra i cittadini, rappresentanti di tutti, con l’unico obiettivo di agire al meglio e nell’interesse di ogni galbiatese. E questa attenzione a tutti ve l’abbiamo dimostrata in momenti difficili ed imprevedibili che abbiamo di recente vissuto e che continuano, anche se in misura minore a condizionare la nostra quotidianità”.

“Ve lo abbiamo dimostrato con la nostra ‘strategia del fare’, organizzando servizi e supporti che non erano nemmeno mai stati immaginati -ha aggiunto il sindaco – Conosciamo molto bene il territorio e le persone che lo abitano e siamo qui per cogliere ogni opportunità possa far progredire dal punto di vista sociale, culturale ed anche perché no, economico il nostro paese ed il suo circondario. Il dialogo e l’ascolto di ogni ogni proposta (purché buona) costituiscono uno dei nostri punti di forza; ciò ci consente di presentarci sul palcoscenico sovracomunale come interlocutori credibili ed affidabili, veri tessitori di relazioni indispensabili per fare rete con i Comuni limitrofi e non solo”.

Una nuova amministrazione che riprende il cammino interrotto nel precedente mandato dalla sfiducia espressa in Consiglio Comunale, arrivata dopo una dura battaglia con l’opposizione e gli attriti interni alla stessa compagine di governo:

“Auspichiamo che – ha detto Montanelli – con i consiglieri della minoranza, si apra una nuova fase nella quale si dia forza al dialogo ed al confronto costruttivo con un dibattito onesto sui problemi reali e sullo sviluppo di Galbiate. Da ultimo un ringraziamento al nostro gruppo, in particolare a chi è nuovo in questa esperienza, ma che da subito ha accettato la sfida con responsabilità, consapevole che oggi sia più che mai necessaria una nuova idea di cittadinanza, per salvare le nostre democrazie; un patto sociale che prenda sul serio le domande delle comunità ed offra risposte eque ed efficaci. Quindi, come è nel nostro stile, ogni giorno ci impegneremo per il nostro paese, per il nostro circondario, per la nostra Italia”.