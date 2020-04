Olginate si cambia: “Annullamento o posticipo di Imu, Tari, Tosap”

Dalla minoranza proposte per aiutare commercianti e artigiani

“In questa emergenza misure in ferimento alle tasse locali, Imu, Tari e Tosap”

OLGINATE – Arriva dal gruppo di minoranza “Olginate Si Cambia” una mozione per chiedere al consiglio comunale misure in ferimento alle tasse locali, Imu, Tari e Tosap per i commercianti e per le attività che hanno subito danni economici dalle misure restrittive adottate nella lotta al covid-19

I consiglieri Andrea Secchi, Riccardo De Capitani, Selene Ratti e Rosa Amati richiedono l’iscrizione della proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale o, vista l’emergenza, di prendere comunque in considerazione e metterla ai voti nella prima Giunta disponibile, magari alla presenza dei capogruppo di maggioranza e minoranza.

Visto che l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio molti commercianti ma anche diversi artigiani, attività produttive e cittadini, e considerato il rispetto dei parametri di bilancio, volti comunque a garantire l’erogazione dei servizi indifferibili ed essenziali, il gruppo propone: