Valgreghentino. Il sindaco uscente Matteo Colombo si ricandida

Rinnovamento e Partecipazione annuncia ufficialmente la candidatura alle elezioni amministrative 2024

“Nel 2019 il mio percorso da Sindaco è iniziato col #FareInsieme: ora vogliamo #CrescereInsieme”

VALGREGHENTINO – Matteo Colombo è il candidato Sindaco per Rinnovamento e Partecipazione. Una scelta naturale, a conferma “del percorso iniziato nel 2019 a cui – insieme al Gruppo Rinnovamento e Partecipazione – voglio dare continuità e portare avanti con passione e professionalità la crescita della comunità di Valgreghentino”.

Matteo Colombo, sposato con Elisa, 34 anni, laureato in Scienze Politiche e di Governo, è coordinatore dell’ufficio risorse umane in un’azienda che si occupa di servizi socio-assistenziali. Da sempre impegnato a Valgreghentino come volontario in diversi ambiti – Oratorio, Protezione Civile e Biblioteca – nel 2014 inizia l’impegno politico e amministrativo come Assessore, con delega alla Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Ambiente e Protezione Civile e nel 2019 prosegue con la candidatura a Sindaco e la vittoria alle elezioni.

“Valgreghentino è il Comune in cui vivo, dove ho sempre vissuto e dove voglio crescere. Nel 2019 il mio percorso da Sindaco è iniziato col #FareInsieme: ora vogliamo #CrescereInsieme. In questi 5 anni abbiamo compiuto insieme – con i cittadini, le associazioni e chi vive il nostro territorio – tanti passi, a volte piccoli altre volte più grandi, che uniti insieme tracciano la strada che punto a proseguire fino al 2029. I primi 5 anni da Sindaco sono stati sfidanti: abbiamo raggiunto molti obiettivi e traguardi importanti grazie ad una squadra affiatata e competente e capace di coinvolgere il territorio”.

Il candidato sindaco è al lavoro per formare la nuova lista che “sarà composta da diversi consiglieri e assessori uscenti, nell’ottica della continuità e del buon lavoro svolto in questi anni, e da nuove persone” e per programmare le attività della campagna elettorale: dagli incontri con i cittadini alla presentazione della lista e tutta una serie di iniziative che verranno messe in campo fino alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.