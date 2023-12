Valmadrera. Centro destra verso l’unione alle prossime elezioni comunali

Lega, FDI e Forza Italia questa mattina assieme in piazza per incontrare i valmadreresi

VALMADRERA – Prove tecniche di alleanze per le prossime elezioni amministrative in programma nella primavera del 2024 a Valmadrera.

Lega, FDI e Forza Italia si sono dati appuntamento questa mattina per un gazebo di coalizione per incontrare i valmadreresi sia per ascoltare le loro richieste e necessità sia per propagandare l’azione di Governo.

Di fatto però con questo evento non si può che guardare un po’ più in là… alle prossime elezioni amministrative, ed intravedere prove tecniche di coalizione.

“È bene infatti ricordare che alle scorse amministrative il gruppo di Antonio Rusconi (attuale sindaco, ndr) vinse con il 36,10% dei consensi, la Lega da sola conquistò la seconda posizione con un 33,64% e Ascolto Valmadrera il 30,26%. Naturale quindi pensare che con una coalizione unita di Centrodestra sarà quasi impossibile per il gruppo di Antonio Rusconi mantenere il governo della Città alle prossime elezioni”.

Quindi i promotori del gazebo aggiungono: “Per ora stiamo lavorando per programmare un futuro di Valmadrera migliore, più a contatto della gente, con la volontà di ascoltare e fare sintesi, con maggior decoro e vivibilità della Città, al centro come negli angoli più dimenticati”.

Presenti a Valmadrera oltre agli esponenti locali i tre segretari provinciali Daniele Butti, Alessandro Negri, fresco di elezione nel recente congresso di FDI, e Roberto Gagliardi, oltre all’europarlamentare on. Pietro Fiocchi e al consigliere regionale Giacomo Zamperini.