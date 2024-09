Metti alla prova le nuove HOKA Speedgoat 6: il Test da Sport Hub a Lecco

Sei appassionato di corsa o trail running, questo è un appuntamento che non puoi perdere

Sabato 28 settembre alle ore 9.30 presso Sport Hub in via rivolta 14 a Lecco

Se sei un appassionato di corsa o di trail running, sabato 28 settembre alle ore 9.30 non prendere impegni: ti aspettiamo da Sport Hub, in via Rivolta 14 a Lecco, per testare le nuove HOKA Speedgoat 6. Un’occasione unica per provare in anteprima assoluta una delle calzature più attese nel mondo del trail running.

Le HOKA Speedgoat 6 sono pronte a portarti “a fil di cielo” con la loro leggerezza e stabilità. Vieni a provarle sui percorsi di montagna e sentieri che caratterizzano il nostro territorio, tra salite mozzafiato, discese tecniche e panorami unici. E non sarai solo: ogni tappa sarà guidata dai Field Experience Rep di HOKA, pronti a fornirti tutte le informazioni tecniche e a rispondere a ogni tua curiosità.

Per tutti i partecipanti è prevista un’esclusiva t-shirt in cotone da collezione firmata HOKA. E per concludere in bellezza, il birrificio artigianale britannico BrewDog ci accompagnerà con le sue specialità, per un momento di ristoro dopo la corsa.

COME PARTECIPARE ALLA CORSA ?

1. Registrati cliccando il pulsante “REGISTER NOW” sopra e compila il form di iscrizione. Nota bene: i posti sono limitati, affrettati!

https://eu-events.hoka.com/speedgoat6-7to7

2. In collaborazione con Sport Hub ci vediamo sabato 28 settembre alle ore 9.30 presso Sport Hub in via rivolta14 a Lecco

IL PERCORSO

Sarà un’uscita di circa 5,5 km con un dislivello positivo di 400 metri. Un tracciato che ti permetterà di testare al meglio le nuove HOKA Speedgoat 6 su ogni tipo di terreno.

Per maggiori informazioni, puoi contattare direttamente Sport Hub Lecco. Non perdere questa occasione per spingere al massimo i tuoi limiti e scoprire un nuovo modo di vivere il trail running!