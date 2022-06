RUBRICA – Questo Giugno stà portando con sè temperature molto alte, con un caldo frequentemente afoso, facendoci percepire temperature abbondantemente superiori a quelle reali.

Ad esempio: con un valore termico di + 35°C e un tasso di umidità del 35%, il nostro corpo percepisce una temperatura di ben + 40°C! Davvero notevole, non solo il valore, ma anche la differenza rispetto al valore termico reale.

Con il caldo afoso si suda, con il minimo movimento o solo stando fermi; se perdete molti liquidi con il sudore e vi pesate, è evidente che la bilancia vi dirà che il vostro peso è diminuito, ma questo non per la perdita di grasso, ma di liquidi: per cui non si tratta di dimagramento ma di disidratazione.

Cos’è il sudore?

Il sudore è formato fondamentalmente da acqua ed elettroliti (sali minerali come sodio,

cloro, potassio, magnesio).Viene prodotto dalle ghiandole sudoripare disposte nello strato sottocutaneo in modo decisamente più abbondante in alcune zone del corpo rispetto ad altre.

La funzione del sudore è quella di mantenere la temperatura corporea intorno ai 37 gradi evitando il surriscaldamento. In realtà ciò che fa abbassare la temperatura non è il sudore di per sé ma la sua evaporazione attraverso un processo fisico che si chiama convezione.

Per questo è importante un basso livello di umidità per facilitare la perdita di calore.

Se l’ambiente esterno è molto umido, quindi già saturo di acqua, l’evaporazione del sudore sarà molto più lenta.

Dimagrire sudando, niente di più assurdo!

E’ incredibile come ancora ad oggi, vi siano alcune pubblicità in tv e nel web, che ci propongono “tute di sudorazione”, o accessori per stimolare il giro vita a ridursi nella sua circonferenza; strategie totalmente infondate dal punto di vista scientifico.

Il sudore non ha affatto nella sua composizione delle molecole di grasso, pertanto che giustificazione può avere il fatto di andare a correre in piena estate, vestiti con tute di plastica, o indossando una felpa invernale? Se perdete molti liquidi con il sudore e vi pesate, è ovvio che la bilancia vi dirà che il vostro peso è diminuito, ma questo non per la perdita di grasso, ma di liquidi: per cui non si tratta di dimagramento ma di disidratazione.

Sudorazione: quali sono i benefici:

Aumento delle endorfine

Depurazione del corpo

Riduzione dei calcoli renali

Aumento delle endorfine

Uno dei principali benefici della sudorazione è l’aumento di ormoni di endorfina, ritenuti i “responsabili” del buon umore.

Depurazione del corpo

Un secondo beneficio del sudare è che disintossica il corpo, lo libera dalle tossine e da altre sostanze come il colesterolo e il sale. Senza sudorazione, infatti, saremmo intossicati dalle sostanze che il nostro corpo fatica a eliminare come ammoniaca, acido urico, acido lattico, urea. Tutti residui dei vari processi fisiologici che fegato e reni da soli non riescono a espellere.

Quando nell’organismo prevale un pH acido, ci si può sentire più stanchi, si hanno difficoltà a digerire, si può essere più facilmente vittime di dolori alle articolazioni e si trattengono più liquidi. Grazie alla sudorazione, è possibile eliminare le scorie acide ed i sintomi.

Riduzione dei calcoli renali

Un altro “fattore” positivo è la riduzione dei calcoli renali. Sudare, infatti, è uno dei modi più efficienti per espellere i sali e mantenere calcio nelle ossa. Questo, inoltre, ne limita l’accumulo nei reni e nelle urine. Non è una coincidenza, infatti, che le persone che sudano tendano a bere più acqua, che è un altro modo per prevenire questo problema.

Quando si suda troppo, si consiglia di bere acque ricche di minerali, con un residuo fisso da 500 a oltre 1.500 mg/l, mentre sono sconsigliate le acque oligominerali, in quanto aumentano il rischio di iponatremia (carenza di sodio).

In caso di eccessiva sudorazione, gli esperti consigliano di bere poco più del volume di liquido espulso col sudore. Ad esempio, se dopo l’attività fisica si stima una perdita di sudore pari a 2 litri, occorre bere almeno 2,5-3,0 litri di liquido. È consigliabile che almeno 1/3 venga costituito da una bevanda idro-salina isotonica. In caso di sudorazione eccessiva, è consigliato assumere integratori a base di magnesio e potassio, in quanto sono proprio questi i minerali che vengono persi in maggiore quantità con il sudore.

Come vestirti quando fai sport:

L’abbigliamento funzionale permette alla pelle di traspirare in modo ottimale e al sudore di evaporare. Questo permette il raffreddamento del corpo, di fondamentale importanza quando la temperatura è alta. Alternativa: vestiti il più leggero possibile e se sei all’aria aperta, metti sempre la crema solare. Il sudore infatti non solo aiuta a far scendere la temperatura corporea ma attira i raggi solari.

Le creme specifiche per lo sport non lasciano alcun residuo oleoso sulla pelle.

Buona estate e buoni allenamenti!

Prof. Marco Brusadelli

Dottore in Scienze motorie e sportive – Massoterapista – Life Coach

www.marcobrusadelli.it

Riceve per appuntamento presso:

Centro fitness Fitup, Via Risorgimento 57 – Lecco

T. +39 3394935212

email: info@marcobrusadelli.it

