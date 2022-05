L’Italia nel bicchiere. Il mitico “Taglio Bordolese”

RUBRICA – Un affettuoso saluto agli amici del vino italico, soprattutto a quelli che che mi invitano ad aggiornare questa rubrica con maggior frequanza, segno che i nostri ottimi vini sono sempre al centro dell’attenzione.

Da alcuni mesi ho ripreso le mie attività didattiche e una di queste, che farò per celebrare il ventesimo anniversario del gemellaggio tra Galbiate e La Londe – Les Maure con due serate di degustazione di vini e prodotti tipici italiani e francesi , mi ha dato lo spunto per parlarvi dei vini ottenuti col mitico “taglio bordolese”.

Per taglio bordolese si intende un assemblaggio (“taglio”) di vini ottenuti con vitigni diversi vinificati separatamente, il vino che ne deriva andrà poi ad affinarsi in botti di rovere per periodi più o meno lunghi.

Le uve utilizzate sono quasi sempre quelle con origine bordolese ovvero Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, a cui si aggiungono spesso e volentieri anche Malbech, Petit Verdot e Carmenère.

Ognuna di queste varietà, utilizzata in percentuali che possono variare anno con anno a seconda dell’andamento vendemmiale, contribuiscono a definire l’equilibrio, la complessità e la longevità del vino.

Questo è un vero e proprio marchio di fabbrica dell’enologia bordolese che solo dagli ottanta, dopo lo scandalo al metanolo, e stata frequentemente utilizzata anche dai nostri enologi più quotati. In passato, nella maggior parte dei casi, si procedeva con un unica vendemmia mediando la maturazione delle diverse uve e ad una sola vinificazione, con risultati alquanto mediocri.

I francesi ci hanno insegnato che raccogliendo una per una le varie uve al giusto grado di maturazione, vinificarle separatamente per poi assemblare i vini col “taglio a freddo”, si ottengono risultati di gran lunga migliori. Procedimento quasi indispensabile se si pensa che le diverse uve, come ad esempio il Merlot ed il Cabernet Sauvignon, possono avere un divario nei tempi di maturazione di due o anche tre settimane.

Una volta che ha preso piede anche in italia, questa metodologia è stata adottata per produrre eccellenti vini Made in italy utilizzando anche le nostre nobilissime uve autoctone. Primi fra tutti i “Supertuscans” in cui il Sangiovese è un degno coprotagonista, poi l’esplosione della zona Bolgheri laddove il taglio è rigorosamente bordolese, quindi un’infinità di eccellenti vini dall’Alto Adige alla Sicilia che poco hanno da invidiare ai maestri francesi.

Nel corso della mia quarantennale esperienza di “tagli bordolesi” ne ho assaggiati un’infinità quindi mi limito ad elencarne alcuni assaggiati recentemente.

Nella fascia del vini abbordabili è sempre buono il “Brentino” di Fausto Maculan, un pioniere del taglio bordolese, poi il “Curtis“ di Cantina Cortaccia e il curioso “Cormì” Merlot-Corvina di Zenato.

In una fascia appena più costosa ma con vini davvero ben fatti, il “Madreselva” rosso del Lazio di Casale del Giglio , un paio di buoni Bolgheri come il corposo “Campo al mare” e l’elegante “Donna Olimpia”, poi lo sfizioso Lagrein – Cabernet ris.“Klaser” di Weingut Niklas.

Nel mio personale Olimpo, senza andare a spendere centinaia di euro, ci metto un paio di Alto Adige come “Arzio” di Baron di Pauli e “Yugum” di Peter Dipoli, poi il mitico Trentino “San Leonardo” e l’altrettanto blasonato “Fratta” di Maculan.

Visto che un paio di preziosi Bolgheri Superione non possono mancare, mi sbilancio per “Alberello” della scuderia Colle Massari e “Orma” di Ten.Setteponti.

L’ultima citazione la spendo per un vino incredible che anziché “supertuscan” lo si deve definire “supersardus”. Si chiama “Tiròs” di Cantina Siddura, un Sangiovese – Cabernet Sauvignon prodotto in Sardegna: di-vino!!

Assaggiare per credere

A presto, Roberto Beccaria

