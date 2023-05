Scacchi il gioco senza età. Ding Liren 17° Campione Mondiale

Uno spettacolare sacrificio di Donna basato su una profonda analisi della posizione 16. Txd8 cxb2+17. Re2 Txd8 18. Dxb2 Ca4 19. Dc2 Cc3+ 20. Rf3 Td4! La Torre non si può prendere a causa del doppio di cavallo 21. h3 h5 22 Ah2 g4+ 23. Rg3 Td2! Anche questa non si può prendere 24. Db3 Ce4+ 25. Rh4 Ae7+ 26. Rxh5 Rg7 27. Af4 Af5 28. Ah6+ Rh7 29. Dxb7 Txf2! Impedisce la presa in a8 a causa del matto di Cavallo in g3 30. Ag5 Th8 31. Cxf7 Ag6+ 32. Rxg4 Ce5+ abbandona 0-1 Se 33.Cxe5 Af5+ 34.Rh5 Rg7+ e matto alla prossima e se 33.Rh4 Rg8+ 34.Cxh8 Axg5#

A testimonianza dell’universalità degli scacchi riporto qui i vari Campioni Mondiali, la loro nazionalità e l’anno di conquista o di decadenza:

1° Steinitz Wilhelm Austria dal 1886 al 1894

2° Lasker Emanuel Germania dal 1894 al 1921

3° Capablanca Raul Cuba dal 1921 al 1927

4° Alechin Aleksandr URSS dal 1927 al 1935 e dal 1937 al 1946

5° Euwe Max Olanda dal 1935 al 1937

6° Botvinnik Michail URSS dal 1948 al 1957 dal 1958 al 1960 dal 1961 al 1963

7° Smyslov Vassily URSS dal 1957 al 1958

8° Tal Michail URSS dal 1960 al 1961

9° Petrosjan Tigran URSS dal 1963 al 1969

10°Spassky Boris URSS dal 1969 al 1972

11°Fischer Robert USA dal 1972 al 1975

12°Karpov Anatoly URSS dal 1975 al 1985

13°Kasparov Garry URSS dal 1985 al 2000

14°Kramnik Vladimir Russia dal 2000 al 2006

15°Anand Wiswanathan India dal 2006 al 2013

16°Carlsen Magnus Norvegia dal 2013 al 202

17°Ding Liren Cina dal 2023 al …?

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

20 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Morphy il “genio prodigioso”

14 Marzo – Scacchi il gioco senza età. Il periodo romantico

14 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

9 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. I pioneri

2022

7 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

7 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Intelligenza artificiale vs umano

4 Luglio – Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi