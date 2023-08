A Colico nasce la prima spiaggia ‘inclusiva’ del territorio

Sulla spiaggia Ontano abolita la parola ‘barriere’: anche persone con disabilità potranno accedervi

“Vogliamo che le nostre spiagge e il lago siano fruibili a tutti, che nessuno rimanga escluso”

COLICO – Dopo i parchi giochi inclusivi, si sta affacciando una nuova prospettiva di inclusività sul Lago di Como, che vede protagoniste le spiagge. O, per ora, è meglio dire la spiaggia perché è a Colico che è sorta la prima spiaggia ‘inclusiva’, un unicum sul territorio lecchese che potrebbe spingere altri litorali a seguirne l’esempio.

“Siamo il primo Comune che promuove questo tipo di progetto – spiega il sindaco Monica Gilardi – e speriamo che tanti altri possano imitarci. Vogliamo che le nostre spiagge e il lago siano fruibili a tutti, abbattendo ostacoli e barriere. Che si creino spazi di socialità e incontro senza che nessuno rimanga escluso”.

Inaugurata la scorsa domenica alla presenza, tra gli altri, del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, la spiaggia è già accessibile e fruibile ai portatori di disabilità, temporanea o permanente. “Quanto fatto finora rappresenta un primo step del progetto – prosegue il primo cittadino -. Abbiamo installato ausili che supportano i portatori di disabilità nell’entrata in acqua, previsto zone di ombreggiatura con ombrelloni e lettini per rilassarsi, aventi tutte le caratteristiche tecniche necessarie per poter essere sfruttati senza difficoltà. Per la prossima stagione sarà pronto il secondo step, ovvero la passerella che dai bagni condurrà alla spiaggia”.

A completezza dell’offerta ci sarà, oltre alla attrezzature, anche il servizio di salvataggio reso possibile dall’associazione Amici di Claudio, da oltre sedici anni attiva nel comune. “Un’ulteriore assistenza fornita, un valore aggiunto. Gli operatori saranno presenti per ora nel fine settimana, periodo di maggiore affluenza, anche perché sono in due al momento ad aver terminato il corso di formazione necessario a soccorrere persone con disabilità. Poi subentreranno senz’altro nuovi operatori”, sottolinea Gilardi.

Proprio l’associazione Amici di Claudio e una delle due realtà ad aver espresso la volontà di concretizzare la spiaggia inclusiva, insieme all’associazione BEST formata da imprenditori e professionisti che operano nel campo sociale e a favore del territorio. “In contemporanea e senza mettersi d’accordo in precedenza, queste due associazioni si sono rivolte all’Amministrazione – racconta Gilardi – per capire come promuovere questo progetto e rendere fruibile a tutti una spiaggia del nostro Comune. La scelta poi è ricaduta sulla spiaggia Ontano, che presentava le giuste caratteristiche per portarlo avanti”.

Il sindaco ci tiene poi a rivolger i dovuti ringraziamenti all’Amministrazione: “Ha messo intorno a un tavolo risorse e associazioni, avendo occhio di riguardo e cuore verso l’idea di realizzare una spiaggia inclusiva. La presenza del Ministro Locatelli all’inaugurazione ha rappresentato poi un ulteriore e prezioso momento di scambio di opinioni, non solo con lei ma anche con quelli che saranno i fruitori della spiaggia”.

Neanche sui social il Ministro Locatelli è riuscita a nascondere la soddisfazione verso l’iniziativa, ribadendola così: “Sono fiera, da cittadina e da ministro, di questa nuova spiaggia che rende fruibile e accessibile il lago di Como alle persone con disabilità”.