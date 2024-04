Attacchi anonimi alla Pro Loco di Dervio: “Gesti inaccettabili e irrispettosi”

L’associazione accusata di organizzare manifestazioni con finalità politiche in vista delle elezioni

“La Pro Loco ha lavorato da sempre per il paese e lo farà anche in futuro, indipendentemente da chi lo amministra”

DERVIO – Forte indignazione tra le file della Pro Loco di Dervio: in questo periodo l’associazione ha ricevuto critiche anonime in merito alle attività svolte sul territorio, ritenute dagli autori di questi messaggi, per ora ignoti, con “finalità elettorali”, riferendosi alle elezioni comunali che si terranno a giugno anche nel Comune di Dervio per scegliere il nuovo sindaco.

Attacchi di fronte ai quali il gruppo si è trovato costretto a rispondere: “La Pro loco non ha mai fatto e non fa politica. Non è accettabile che persone di varia estrazione che nel corso degli anni si sono impegnate per il paese vengano accusate di falsità per finalità politiche. La Pro Loco ha lavorato per il paese da sempre a prescindere da chi amministrava Dervio e lo farà anche dopo le elezioni a prescindere chi sarà il nuovo sindaco“.

Gesti, definiti dal collettivo “inaccettabili e irrispettosi verso i tanti volontari che negli anni hanno prestato la loro attività gratuitamente”. Proseguono i membri: “In un miscuglio di manifestazioni che sarebbero organizzate “solo in vista delle elezioni dalla Pro loco” vengono inserite iniziative che non sono nemmeno fatte dalla Pro loco come i gonfiabili di Bimbilandia il cui ricavato per altro viene destinato a sostenere l’Auser”.

“Negli anni, con ogni Amministrazione comunale in carica, la Pro loco ha promosso centinaia di manifestazioni basta andare a guardare gli elenchi degli anni scorsi. Chi nascondendosi dietro l’anonimato lancia queste accuse si dimostra ingrato e irrispettoso verso i volontari che tanto hanno dato e danno a Dervio. Siamo comunque certi che derviesi e turisti conoscono da anni l’operato della Pro loco di Dervio, avendo potuto partecipare a tante manifestazioni che crescono di anno in anno. Confidiamo che non daranno peso a dei beceri comunicati di un gruppo anonimo creato solo per criticare!”, concludono dall’associazione.