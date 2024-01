Barzanò: concluse le opere di separazione della rete di fognatura in via Papa Giovanni XXIII

Le opere, dal valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, sono terminate

BARZANO’ – A luglio 2022 hanno preso il via le opere di Lario Reti Holding per la separazione della rete di fognatura a monte del collettore in Via Papa Giovanni XXIII.

Questi interventi sono stati progettati in modo da portare la fognatura, che attraversava le proprietà private, sulla strada pubblica (lasciando la condotta esistente per le sole acque meteoriche). Inoltre, dovendo intervenire con scavi già per la rete di fognatura, è stata analizzata anche la rete di acquedotto e si è deciso di intervenire per sostituire anche alcuni tratti della rete.

In particolare, le nuove condotte sono state realizzate lungo via delle Ortensie, via dell’Olmo, via Pirovano, via Castello, via Paladini, via Ferrari, via Matteotti, via L. da Vinci, via Garibaldi, via privata Papa Giovanni XXIII, ed all’interno del complesso della scuola materna.

“Tale intervento – fanno sapere da Lario Reti – ha permesso di risolvere le criticità relative alla condotta che, oltre a presentare numerosi cedimenti e sversamenti, risultava essere posta a profondità considerevoli e al di sotto dei fabbricati stessi (condomini, scuola materna, scuola elementare e media). Le opere, dal valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, sono terminate.