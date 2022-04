Ordinanza del Comune per transito sul ponte stradale di Corso Europa

I tir devono ridurre la velocità: 30 k/h per i mezzi fino a 44 tonnellate, 5km/h oltre le 44 t

CALOLZIO – Con un’ordinanza il Comune di Calolzio ha stabilito l’obbligo di riduzione di velocità per i mezzi pesanti in transito sul ponte stradale di Corso Europa, nel tratto compreso tra via Moroni e via Lago Vecchio.

Questo dopo la relazione degli ingegneri sulla stabilità della struttura. Il Comune ha quindi stabilito l’istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h per i mezzi con massa complessiva a pieno carico compresa tra le 12 e le 44 tonnellate.

La velocità massima scende addirittura a 5 km/h per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore alle 44 tonnellate ma con delle prescrizioni importanti.

Ovvero: il transito è in corrispondenza della mezzeria della carreggiata con contemporanea chiusura del ponte al passaggio degli altri veicoli e/o pedoni; se il mezzo rispetta ogni seguente caratteristica limite (nessuna esclusa) quindi il carico verticale trasmesso per asse deve essere inferiore a 13 tonnellate, la distanza tra gli assi deve essere maggiore di 130 cm. la superficie dell’impronta del pneumatico deve essere maggiore di 500 cm2, ogni asse del rimorchio o semirimorchio deve essere dotato di almeno 4 ruote.