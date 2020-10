L’invito del sindaco: “Fate attenzione, anche in casa”

Al momento nessuna emergenza a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – La stragrande maggioranza dei nuovi contagiati sono giovani, spesso asintomatici o con pochi sintomi. Attraverso un video il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha fatto il punto della situazione: “Al momento non c’è nessuna emergenza in città, ma invito tutti a fare attenzione anche in casa”.