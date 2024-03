Calolzio. Le scuole dell’Istituto comprensivo in marcia per la pace

Mercoledì 20 marzo oltre 700 tra studenti, insegnati e associazioni coloreranno di pace il Lavello

CALOLZIOCORTE – Il 20 marzo più di 700 tra bambini, ragazzi e insegnanti cammineranno per le strade di Calolziocorte in occasione della Marcia della Pace dell’Istituto Comprensivo, un’attività prevista nel progetto “Scuole di pace… per la pace”, col patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Si tratta della quinta edizione della manifestazione, che si è svolta dal 2016 al 2019, è stata trasformata nelle “Settimane della pace” negli anni del Covid, e quest’anno, se il tempo lo permetterà, tornerà nella sua veste originaria. Un momento corale di festa, allegria e testimonianza attiva dei piccoli cittadini di Calolziocorte e non solo.

Quest’anno, infatti, parteciperanno anche le tre classi della secondaria di Vercurago e la scuola dell’infanzia di Monte Marenzo, oltre alle tre scuole primarie di Foppenico, Sala e Pascolo e alle quattro scuole dell’infanzia di Via Lavello, Pascolo, Sala e Foppenico. “In questi mesi le scuole stanno lavorando sul tema della pace e della cura, anche in collaborazione con diverse associazioni di volontariato: Emergency, Mani di Pace, Volontari del Soccorso, Guardie Ecologiche, Lo Specchio, Caritas, Sermig, City Angels, Anmig e altre…”.

Due saranno i cortei, uno in partenza da Pascolo e l’altro da Sala, a cui si collegheranno le scuole di Foppenico e Via Lavello. Il ritrovo è per tutti alle 10.30 circa sul lungofiume pedonale del Lavello, per la prima volta saranno presenti alla Marcia, a fianco dei bambini e dei ragazzi, anche alcuni esponenti delle associazioni: Anmig, City Angels, Volontari del Soccorso…

“Il messaggio è uno solo: apriamo bene il cuore, doniamo il nostro tempo e prendiamoci cura del nostro mondo, degli altri, vicini e lontani, e dell’ambiente. Così saremo piccoli, e grandi, costruttori di pace. Ci saranno canti e balli, le testimonianze e le riflessioni dei ragazzi più grandi della scuola secondaria di Vercurago, e i laboratori ‘Lasciamo un segno’: i bambini dell’infanzia realizzeranno 11 mandala della pace nel parco del Lavello, mentre quelli della primaria (presenti 21 classi) coloreranno con parole di pace scritte coi gessetti il camminamento pedonale antistante i campi sportivi. Verrà anche rinnovata la targa della pace, posta negli anni passati ma ormai usurata e rovinata. Anche questa volta la nuova targa in terracotta è stata realizzata artigianalmente dalle persone adulte con disabilità che frequentano il Servizio di Formazione all’Autonomia ‘Artimedia’ di Calolziocorte della Cooperativa sociale ‘La vecchia Quercia’. Educatori e utenti del servizio parteciperanno alla manifestazione, accanto a bambini e ragazzi”.