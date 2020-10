Da Pol. Monte Marenzo e Telethon omaggio alla scuola che resiste

Un contributo simbolico per uscire tutti insieme dal lockdown

Un piccolo concerto dedicato alla scuola per sottolinearne la fondamentale importanza

MONTE MARENZO – L’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo con Telethon Provinciale vogliono testimoniare la vicinanza e la solidarietà al mondo della scuola impegnato a superare, tra mille difficoltà, il buio del periodo di lockdown dovuto al covid-19.

“La riapertura delle attività didattiche è il segno più forte della volontà di ripresa del Paese – dicono Angelo e Gerolamo Fontana e Renato Milani che hanno uno sguardo sempre attento alle dinamiche sociali del loro paese -. Il corpo docente e il personale non insegnante, i ragazzi e le loro famiglie, sono e saranno in prima linea per riconquistare, anche se lentamente e con tutte le cautele necessarie, quelle relazioni e quelle pratiche quotidiane di benessere”.

“A tutti loro vogliamo offrire un piccolo concerto, che vedrà l’esibizione di Gabriele Bolis, storico Maestro e cofondatore dei Picétt del Grenta da lui diretti per 32 anni, che sarà accompagnato da Marcello Sesana, Gilberto Garghentini e Dario Bolis“.

L’evento, su invito per un ristretto numero di persone nel rispetto delle norme anticovid, avrà luogo presso la sala civica di Monte Marenzo il prossimo 6 novembre alle ore 14.30 alla presenza del sindaco Paola Colombo e del parroco don Angelo Roncelli. Al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale verrà consegnata una targa quale ricordo di questa iniziativa.